孫紹騁對做好政法工作作出批示

中評社北京1月27日電／據內蒙古日報報導，近日，自治區黨委書記孫紹騁對做好政法工作作出批示。他說，過去的一年，全區政法戰線忠誠履職，擔當盡責，在築牢祖國北疆安全穩定屏障上展現了新作為、作出了新貢獻。新的一年，政法戰線要把學習貫徹習近平總書記對政法工作的重要指示精神同學習貫徹習近平總書記對內蒙古的重要指示精神結合起來，全面貫徹鑄牢中華民族共同體意識主線，大力弘揚蒙古馬精神，統籌抓好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作，著力提升法治化營商環境建設水平，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，扎實推進信訪代辦，持續加強政治機關建設和政法隊伍建設，以政法工作現代化支撐和服務自治區辦好兩件大事。



1月25日，自治區黨委政法工作會議暨築牢祖國北疆安全穩定屏障2023百日攻堅總結會議召開。自治區黨委副書記、政法委書記楊偉東在會上傳達孫紹騁批示並講話，表示全區政法系統要堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，嚴格落實維穩責任，推進矛盾糾紛預防化解和信訪工作法治化，深入落實信訪代辦制，加強法治建設、規範法治實施、深化政法改革，鍛造過硬政法隊伍，在築牢祖國北疆安全穩定屏障中再創佳績。



自治區副主席、公安廳廳長鄭光照主持會議，自治區高級人民法院院長楊宗仁、自治區人民檢察院檢察長李永君出席。會議對築牢祖國北疆安全穩定屏障2023百日攻堅行動先進集體和先進個人進行表揚獎勵。



（來源：內蒙古日報）