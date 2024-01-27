2024年郵政快遞業更貼近民生實事發布

中評社北京1月27日電／據光明日報報導，國家郵政局26日舉行2024年一季度例行新聞發布會，發布了2024年郵政快遞業更貼近民生實事，具體為：加快建設村級寄遞物流綜合服務站（村郵站）；持續優化發往部分區域的電商快件寄遞服務；加強群眾用郵合法權益保障；推進落實快遞行業勞動合同制度專項行動；持續推動提升從業人員素質；鞏固提升郵政普遍服務水平。



據瞭解，郵政快遞業更貼近民生實事不斷取得新成績、邁上新台階。2023年，郵政快遞業不斷深化農村寄遞物流體系建設，全年累計建成1267個縣級公共寄遞配送中心、28.9萬個村級寄遞物流綜合服務站和19萬個村郵站。郵快合作建制村覆蓋率超70%，新增交郵聯運郵路1300餘條，農村郵路汽車化率同比提升9個百分點。全國3356個抵邊自然村全部實現通郵。全國電商快件不再二次包裝比例超過95%，使用可循環包裝的郵件快件超10億件，回收復用質量完好的瓦楞紙箱超8.2億個，過度包裝在行業得到有效遏制。



國家郵政局新聞發言人、辦公室主任侯延波表示，今年是國家郵政局第8年推進郵政快遞業更貼近民生實事工作。國家郵政局將推動實現“多站合一、一點多能、一網多用”，最大化利用好村級寄遞物流綜合服務站。同時，積極為村級寄遞物流綜合服務站爭取政策、資金等支持，鼓勵設立農村寄遞物流公益性崗位，推動郵政快遞服務更為便捷、更廣覆蓋、更加優質。



