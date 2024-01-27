黑龍江省政協十三屆二次會議勝利閉幕

中評社北京1月27日電／據黑龍江日報報導，中國人民政治協商會議黑龍江省第十三屆委員會第二次會議圓滿完成各項議程，於26日下午在哈爾濱國際會議中心環球劇場勝利閉幕。會議選舉邵國強為政協黑龍江省第十三屆委員會副主席。



14時30分，在省政協副主席韓立華的主持下，省政協十三屆二次會議召開第三次全體會議。會議通過了選舉辦法、總監票人和監票人名單，並進行大會選舉，選舉政協黑龍江省第十三屆委員會副主席、常務委員。



16時，大會舉行閉幕會。省政協主席藍紹敏主持會議。



省政協副主席張顯友、馬立群、龐達、遲子建、韓立華、錢福永，副主席兼秘書長張亞中出席會議並在主席台前排就座。



許勤、張安順等省委常委，省人大常委會副主任，省政協黨組成員，省法院院長、省檢察院檢察長，省軍區、駐軍首長，住我省的現任全國政協專委會領導，離退休正省級老領導和省政協往屆副主席，其他副省級領導，以及部分住我省的全國政協委員出席會議並在主席台就座。



會議宣布選舉結果：邵國強當選政協黑龍江省第十三屆委員會副主席；戰旗明當選政協黑龍江省第十三屆委員會常務委員。



大會還聽取了韓立華作的省政協十三屆二次會議提案審查情況的報告；通過了省政協十三屆二次會議決議。



藍紹敏在總結講話時指出，這次會議是一次民主、團結、求實、奮進的大會。會議期間，各位委員履職標準高，自身要求嚴，工作作風實，認真審議文件、深入協商交流、積極建言獻策，扎實履行了政協委員的神聖職責。省委書記許勤出席界別聯組會議並發表講話，對2023年省政協工作給予充分肯定，對進一步做好全省政協工作提出要求，充分體現了省委對政協工作和政協委員的高度重視和殷切期望。我們要認真學習領會，抓好貫徹落實。

