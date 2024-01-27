法國前總理：法中民心相通、文明互鑒

中評社北京1月27日電／據新華社報導，法國前總理拉法蘭日前在巴黎一場慶祝中法建交60周年的活動中表示，兩國人民擁有相通的精神特質，文化交流是雙邊合作的重要領域。



法國民間社團“吳建民之友”協會25日晚在巴黎埃菲爾鐵塔舉辦慶祝中法建交60周年活動“甲子晚宴”。拉法蘭出席該活動並表示，法中兩國人民交往為雙邊關係打造堅實基礎，中國人民智慧勤勞，取得偉大發展成就，走在世界時代前沿。



拉法蘭表示，長期與中國各界交往中，他發現兩國人民有相通的精神特質，這種共性使得文化交流成為兩國合作的關鍵領域之一。他呼籲利用建交60周年的重要契機，進一步加強兩國文化互動和人員往來，“當你去過中國，你思考中國的方式就會有所不同”。



中國駐法國大使盧沙野出席活動並致辭。他表示，60年前，毛澤東主席和戴高樂將軍憑借過人的戰略眼光，作出中法建交的歷史性決定。60年來，兩國關係秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”，始終走在中西方關係的前列。



盧沙野表示，如今，中法作為聯合國安理會常任理事國，共同倡導真正的多邊主義，在全球治理、氣候變化等全人類共同挑戰面前展現團結與擔當，為當今變亂交織的世界注入了寶貴的穩定性。展望下一個60年，中法關係前景光明、未來可期。我們期待以2024年建交60周年、中法文化旅遊年、巴黎奧運年“三年合一”為契機，打造中法友好新高潮。