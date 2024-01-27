米歇爾棄選歐洲議員　力圖穩住歐盟局面

中評社北京1月27日電／歐洲理事會主席米歇爾26日宣佈放棄參加歐洲議會選舉，以專注于履行歐洲理事會主席職責。米歇爾此前宣佈參加將於6月舉行的歐洲議會選舉，並可能提前離任歐洲理事會主席，最終在各方壓力下改變決定。



新華社報導，米歇爾2014年至2019年擔任比利時首相，2019年12月正式就任歐洲理事會主席並于2022年6月連任，任期將於今年11月結束。歐洲理事會是歐盟最高決策機構，決定歐盟總體方針。歐洲理事會主席負責主持歐洲理事會，以及在歐盟成員國之間進行協調，職能相當於“歐盟總統”。



米歇爾7日告訴比利時媒體，他將代表比利時法語革新運動黨參加6月的歐洲議會選舉。歐洲媒體指出，如果米歇爾在選舉中獲勝，那麼他需要在7月中旬就職歐洲議會議員，意味著提前數月卸任歐洲理事會主席。這將是在任歐洲理事會主席首次參加歐洲議會選舉。



米歇爾的這一決定在歐洲政界引發強烈反應。批評者認為，當前歐盟處境艱難，不僅在烏克蘭危機和巴以衝突問題上承受壓力，內部還面臨著應對非法移民、走出經濟困境等艱巨任務。米歇爾提前卸任是將個人政治前途置於歐盟整體利益之上的不負責任做法。此外，米歇爾如果在擔任歐洲理事會主席期間競選歐洲議員，還可能引發利益衝突。



迫於壓力，米歇爾26日發表聲明說，他不會成為6月歐洲議會選舉的候選人，並將完成歐洲理事會主席任期的剩餘部分。



米歇爾解釋說，競選歐洲議員與履行歐洲理事會主席職責並不衝突。提前宣佈參選是為了確保“透明”，並讓歐洲理事會有充足的時間準備機構過渡，這符合歐洲利益。

