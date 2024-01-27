哈爾濱再回應打造羽絨服品牌建議

（圖片來源：澎湃新聞） 中評社北京1月27日電／據澎湃新聞報導，近日，一則“網友建議哈爾濱打造羽絨服品牌，官方回復”的消息在哈爾濱旅遊熱的背景下引發輿論關注。



1月27日，《哈爾濱日報》刊發相關報導關注了這一熱點事件。在該篇報導中，哈爾濱市工業和信息化局對網友提出打造高端羽絨服品牌“NorthEast”的建議作了進一步回應。



報導稱，哈爾濱市工信局相關處室負責人介紹，哈市將結合區位條件、資源禀賦和產業基礎，強化招商引資，實現“從無到有、有中生優”，重點發展有地方特色的防寒服裝（羽絨服）、時尚運動服裝、功能型系列服裝等高端產品。其中，在招商引資方面，《方案》提出在紡織服裝產業，要有效承接發達地區服裝產業轉移，積極引進廣東、浙江等地服裝紡織企業，推動成衣加工、羽絨服裝、冰雪運動服裝、麻纖維時尚健康概念服裝等服裝加工產業項目落地。同時，培育壯大對青鵝業、延壽繼嘉亞麻等龍頭企業，引導企業向高端鵝絨服裝、休閑服飾、定制服裝、時尚服裝等領域延伸發展，帶動產業鏈上下游產業體系建設。



哈爾濱市工信局相關負責人感謝網友建言獻策，誠邀國內知名服裝企業，特別是羽絨服生產企業來哈投資興業，該局將提供全程優質服務。



據澎湃新聞（www.thepaper.cn）此前報導，有網友近日在人民網領導留言板留言建議哈爾濱開發“雙套”羽絨服，裡面一套可單獨外穿，遊客回到沒有暖氣的南方能繼續穿。該網友建議哈爾濱打造羽絨服孵化平台並創建自主品牌，品牌名以拼音哈爾濱、漢字“哈”、NorthEast等命名，“希望認真對待這個建議，NorthEast可以是世界級品牌。”該網友留言稱。



對於該網友的留言，哈爾濱市工業和信息化局1月24日回復稱，哈爾濱市政府高度重視冰雪服飾中羽絨服裝產業發展。但目前來看，哈市服裝加工製造企業較少，多以西裝、制服加工為主，尤其沒有羽絨服生產加工企業。針對此情況，哈市已將發展羽絨服加工產業列入《哈爾濱市推動輕工產業振興實施方案（2022－2026年）》中。市工信局還在回復中表示，“該網友的建議十分切合我市實際，又精辟獨到，我們將認真學習吸納，將之融入下步推進工作中。”



（來源：澎湃新聞）