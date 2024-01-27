波音“折翼”，美高端製造業巔峰難再

中評社北京1月27日電／據新華社報導，波音又雙叒出事了。據報導，達美航空一架波音757客機日前在美國亞特蘭大準備起飛時，“前輪掉落，滾下山坡”。近來，波音公司多型飛機頻頻發生安全事故，737 MAX 9在美國和世界多地停飛，暴露出波音在生產、質檢等環節的一堆問題，美國高端製造業跌落神壇、巔峰難再。



事故頻發 波音為何如此拉胯



月初，美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機1月5日從俄勒岡州波特蘭起飛後，突現驚魂一幕，機艙側面一處門塞竟然脫落。調查人員檢查後發現，飛機上有4個用於固定門塞的螺栓不知去向。



阿拉斯加航空公司報告顯示，有部分波音737 MAX 9型客機上可見一些鬆動部件。而這些客機是在不同時間生產、交付的。因此，事故不像偶發，更像是嚴重的質量控制問題。



禍不單行。17日，美國國務卿布林肯從瑞士達沃斯返回美國時，乘坐的波音737在起飛前發生氧氣洩漏故障，布林肯只得臨時換機；而在2018年和2019年，波音737 MAX 8也多次發生空難，造成346人遇難。



究其原因 資本利益凌駕安全之上



每次事故一發生，波音都表態配合調查。胸脯拍得響，可下次，照樣出事。



美國資深記者、作家彼得·羅比森在《盲飛》一書中分析說，是波音的底層文化出了問題。對短期利潤的追逐取代了精益求精的工程師文化。



以盈利為中心的導向，使波音對公司管理、研發生產不斷壓縮和簡化。

