也門胡塞武裝向英美船艦發射導彈

中評社北京1月27日電／據新華社報導，也門胡塞武裝26日稱，該組織在亞丁灣對一艘英國油輪發動導彈打擊，致油輪起火。當天早些時候，胡塞武裝還向在亞丁灣航行的美國導彈驅逐艦“卡尼”號發射一枚反艦彈道導彈，導彈被攔截。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞說，一家英國公司所有的“馬林·羅安達”號油輪被該組織發射的導彈擊中。“這次打擊是直接的，致船只起火。”



英國安布里情報公司說，也門亞丁港東南部的導彈襲擊導致一艘商船起火。目前“船上人員報告安全”。



英國海上貿易行動辦公室26日早些時候說，一艘商船在距離也門南部港口城市亞丁約111公里處被導彈擊中並起火。船上人員已請求緊急救援。



公開資料顯示，“馬林·羅安達”號油輪建造於2018年，為一家英國公司所有。全球最大金屬和石油貿易商之一托克集團26日證實，該集團運營的“馬林·羅安達”號油輪在亞丁灣被一枚導彈擊中後起火，船上人員正在施救。“我們與該船保持聯繫，並正在密切關注局勢。”



26日早些時候，美國中央司令部說，胡塞武裝當天向在亞丁灣航行的美國導彈驅逐艦“卡尼”號發射了一枚反艦彈道導彈。“這枚導彈被‘卡尼’號成功擊落。沒有人員傷亡或財產損失的報告。”



美聯社援引一名不願公開姓名的美國官員的話報導，向“卡尼”號發射導彈是胡塞武裝自新一輪巴以衝突爆發後對經行紅海的船只發動襲擊以來，首次直接針對美國軍艦。



本輪巴以衝突自去年10月7日爆發後，胡塞武裝頻頻在紅海水域襲擊船只。按照胡塞武裝說法，襲擊目標是關聯以色列的船只，以示對巴勒斯坦的支持。美國去年12月牽頭組建所謂“護航聯盟”，本月初對胡塞武裝“下通牒”，12日以來與英國一起對該組織連續發動打擊。

