國務院安委會辦公室：開展全國消防整治行動

中評社北京1月27日電／據央視網報導，日前，國務院安委會辦公室發布關於開展消防安全集中除患攻堅大整治行動的通知。國務院安委會辦公室決定自即日起至3月底，在全國組織開展消防安全集中除患攻堅大整治行動。通過集中開展大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導行動，全面排查“九小場所”、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患，嚴格落實整治重點要求，切實將壓力傳遞到基層單元，傳導到社會末梢，推動壓實最末端火災防範責任，堅決遏制重特大火災事故發生。全文如下：



2024年1月24日，江西省新餘市一臨街店鋪發生特別重大火災事故，造成39人死亡、9人受傷。1月19日，河南省南陽市方城縣獨樹鎮英才學校宿舍樓發生重大火災事故，造成13名兒童死亡、1名兒童受傷。一周之內，連續發生重大和特別重大火災事故，暴露出的問題教訓極為深刻。為認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和中央領導同志批示要求，按照全國安全生產電視電話會議部署，堅決徹底整治重點場所突出風險隱患，堅決防範和遏制群死群傷火災事故發生，國務院安委會辦公室決定自即日起至3月底，在全國組織開展消防安全集中除患攻堅大整治行動。現將有關事項通知如下：



一、目標任務



以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“兩個至上”、立足“兩個根本”，充分認清當前極其嚴峻的火災形勢，緊盯重點領域、聚焦關鍵環節，精準發力、重拳除患，多措並舉、綜合施策，切實提高消防安全重大風險隱患排查整改質量，切實提升發現問題和解決問題的強烈意願和能力水平，全力防範化解重大安全風險，堅決扭轉大火多發連發的被動局面。通過集中開展大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導行動，全面排查“九小場所”、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患，嚴格落實整治重點要求，切實將壓力傳遞到基層單元，傳導到社會末梢，推動壓實最末端火災防範責任，堅決遏制重特大火災事故發生。



二、整治範圍



（一）“九小場所”。包括小型學校幼兒園、小型醫療機構、小商店、小餐飲、小旅店、小歌舞娛樂、小網吧、小美容洗浴、小生產加工企業等場所。



（二）多業態混合生產經營場所。包括集餐飲、住宿、娛樂、商業、倉儲、文化、體育、培訓等多業態多功能於一體的經營場所，分租、轉租形成生產、儲存多種功能的勞動密集型企業等場所。

