盛事浪接浪／香江80項盛事振經濟

中評社香港1月27日電／據大公報報導，特區政府積極推動盛事經濟，逾80項盛事將於今年上半年“浪接浪”推出！新增文化藝術盛事陸續有來：“Chubby Hearts”巨型紅心藝術裝置首次登陸亞洲，將於二月情人節為文藝盛事打響頭炮；金庸筆下的楊過、小龍女、郭靖等十大經典角色雕塑，三月將現身中環；著名國際潮人盛事“ComplexCon”首度走出美國在香港舉辦；國際著名時裝品牌Dior將於三月來港舉辦國際時裝展。四項活動料可吸引近60萬人次參與。



政府將成立跨部門盛事統籌協調小組，由財政司副司長黃偉綸擔任組長，並由旅遊發展局負責第一站聯絡。黃偉綸昨日表示，稍後會為明年盛事活動數量等訂立適當的KPI，未來會更主動出擊，並加強統籌協調、推動全城投入，鞏固和提升香港盛事之都的地位。



本港今年上半年的80項盛事活動，涵蓋文化藝術、體育、金融經濟、貿易展覽等領域。當中三項獲“文化藝術盛事基金”支持舉行的盛事，將於未來兩個月陸續展開，全球首次展出的12米巨型漂浮紅心“Chubby Hearts”，由情人節至元宵，會在中環皇后像廣場展出，直徑約3米的飄浮紅心每天“快閃”旺角花墟、大埔林村許願樹廣場等景點，鼓勵遊客和市民在“打卡”之餘，深度探索香港各區，預計可吸引逾10萬人次參觀。



金庸角色雕塑 中環展出



三月中環愛丁堡廣場就會舉行“俠之大者”展覽，展出金庸筆下角色雕塑，以配合其百年誕辰，預計活動將吸引40萬人次參與；“潮人”盛事、國際流行文化活動ComplexCon首次“跳出美國”，同月22日起一連三日於亞博舉行，預計吸引逾3萬名遊客及市民參與。大公報記者昨日查閱網站資料顯示，定價1880元及3980元的ComplexCon早鳥套票早已售罄，料仍未開售的一般門票，勢必一票難求。



繼去年底國際著名時裝品牌LV來港舉辦時裝展，另一巨頭Dior亦會在3月23日來港舉行時裝展。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，預計今年有超過20項大型國際體育賽事獲“M”品牌計劃支持，旅遊事務署領導旅發局成功引進全球首個UIM E1電動賽艇世界錦標賽的總決賽──“E1 香港大獎賽”，預計今年至2026年連續三個賽季都將於香港舉辦。

