香港：機場島櫻花園開放　齊齊“好運來”

中評社香港1月27日電／據大公報報導，香港櫻花盛開！東湧機場島“櫻花園”正式踏入花期，今天（27日）起開放予公眾參觀。據鄭晴所知，園內共種有85棵櫻花樹，全部屬“好運來”品種，目前約三分一已經開花。



預計下周末盛放



機場運行執行總監姚兆聰指出，“好運來”櫻花較往年種植的“廣州櫻”品種更適合香港的天氣，花色更紅，花蕾更扎實。他又指，花期約7至14日，預計下個周末最燦爛盛放，屆時會按實際情況，或實施交通及人流管制。園區沒有泊車位，姚兆聰呼籲市民將車輛泊在東湧站。



雖然櫻花園還未開放，但已有不少市民提前到場打卡影相。有市民認為今年的櫻花與往年一樣漂亮，雖然相思雀較往年少，但仍然感到滿意。亦有夫婦帶同相機賞櫻拍照，他們認為櫻花很漂亮，但品種較單一，相比日本的櫻花較為遜色，期望政府可於更多地方種植不同種類的花卉，一年四季供人觀賞，相信可以吸引更多外國遊客來港。



E線機場巴可前往



櫻花園位於東湧赤鱲角南路、觀景山山腳一帶，在東湧站乘車前往需約20分鐘，市民亦可乘搭E線機場巴士，於機場燃料庫站下車，然後沿車尾方向步行並走到馬路對面，轉彎即可到達櫻花園。



另外，機管局亦會在元宵節（2月24日），於機場客運大樓的接機大堂內設室內櫻花擺設，供市民與旅客打卡。