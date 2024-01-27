“廉潔香港”郵票2.15發售

中評社香港1月27日電／據大公報報導，提起廉署，很多人會想起咖啡，而這杯遠近馳名的“廉署咖啡”，也成為香港郵政以“廉潔香港”為題發行的一套六枚郵票的圖案設計。



“廉潔香港”主題特別郵票及相關郵品，將於2月15日起在各郵政局及“郵購網”發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。全線郵政局和網上購物坊“郵購網”就由下周一（29日）起，發售“廉潔香港”正式首日封。



香港被譽為廉潔社會，實有賴市民與廉署同心協力，攜手共建廉潔文化。廉署於1974年成立，一直堅定不移，以執法、教育、預防三管齊下的策略打擊貪污，與市民合力維護社會廉潔公平，繁榮安定，並積極參與國際反貪協作。



香港郵政以“廉潔香港”為題發行一套六枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，以展現香港50年肅貪倡廉的崢嶸歲月，說好香港反貪故事。



六枚郵票分別有“反貪故事”、“全力執法”、“誠信教育”、“制度防貪”、“國際合作”、“經典宣傳”的字樣，圖案設計除了有“廉署咖啡”，也有廉署人員錄口供時飲咖啡的場景。



至於“廉署咖啡”為何如此聞名，鄭晴問過廉署老友，原來相信與廉署成立初期一批由英國聘請的調查人員有關。基於文化和習慣的關係，他們邀請受疑人或證人到廉署錄取口供時，禮貌上會問對方要不要喝杯咖啡，久而久之，“廉署咖啡”就變得遠近馳名。每當說起廉署，自然就會想到這杯“招牌咖啡”了。