香港：區選系統故障　改動設計致超負荷

中評社香港1月27日電／據大公報報導，選舉管理委員會昨日就區議會選舉電子選民登記册系統故障交代事件中期報告。報告表明，造成故障的主因是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時未有充分考慮實際操作時可能引起的流量影響，沒有作充分和全面的承載測試。選管會主席陸啟康表示，會擬訂建議完善方案，杜絕同類事件再次發生。



去年12月10日區議會選舉期間，選舉電子選民登記册系統發生故障，地方選區投票延至當天午夜結束。行政長官李家超要求選管會成立專責小組，調查及檢討事件，防止同類事件再發生。



專責調查小組主席文本立昨日表示，事發時系統伺服器的中央處理器負荷接近100%。經小組測試後，發現系統的兩個程序存在設計問題，其運算所需時間會隨著投票時間不斷過去而上升，因此到下午7時37分，即選舉進行11小時後，中央處理器不堪負荷。而另一個系統設計問題，導致個別工作程序在數據庫出現單列輪候處理的情況，並且不必要地大量占用伺服器中的資源。選舉事務處資訊科技管理部人員因應是次區選運作需要而作出的系統設計改動，但無考慮實際操作引起的流量影響，未做充分的荷載測試。



陸啟康表示，在區選結束後所公布的總投票人數和總投票率出現誤差情況。覆核發現，實際投票人數增加2138人，投票率則為27.59%，較原本增加0.05個百分點。有關誤差主要由於事故後的紙質票須人手點票，其間漏算在專用投票站的投票人數，但強調相關選票已運往大站點算，選舉結果絕對不受影響。



政制及內地事務局局長曾國衛接受電台訪問時回應此事，表示政府就事件對受影響的選民表示歉意。曾國衛重申，即使發生今次事件，亦無礙今次區選是一個成功的選舉。