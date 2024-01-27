林定國：23條立法與國安法兼容互補

中評社香港1月27日電／據大公報報導，特區政府就基本法23條立法準備進入最後階段，律政司司長林定國昨日在電台訪問中表示，要盡快完成立法，且23條立法與國安法要兼容互補。



林定國表示，23條立法每個階段都要盡快完成，但咨詢期間會確保市民有合理機會表達意見，特區政府亦會主動在不同界別進行咨詢工作，盡量聆聽不同人士的意見，以集思廣益。



林定國指出，科技日新月異，除眼前的國安風險外，未來亦可能出現全新形式的風險。23條立法要有前瞻性，以應對風險。林定國亦重申，會平衡國家安全及人權自由，包括言論自由；但言論自由並非絕對，為確保國家安全，可存在合理限制。



被問到23條案件是否會與香港國安法案件一樣，不設陪審團、由指定法官審理，林定國回應指，包括23條在內的本地法律不能與香港國安法有衝突，香港國安法有凌駕性，與23條的內容要兼容及互補。



林定國預計，在現時的地緣政治形勢下，23條立法過程中或會受到不友善的批評。如批評不正確及不公道，將成立的“應變反駁隊”的工作就會回應，以正視聽，向市民講解23條的正確資訊。



梁振英：23條立法屬港憲制責任



此外，全國政協副主席梁振英昨日出席公開活動後表示，香港應盡快完成《基本法》23條立法工作。他指出，基本法起草委員會與全國人大當年讓香港自行立法，已屬讓步。



梁振英說，23條“開宗明義”說明香港“應”自行立法，而非“可”自行立法。香港回歸後，基本法實施至今已27年，過去由於政治問題未有就23條立法，因此需要盡快做。



他重申，香港有憲制責任就23條立法，至於具體如何做，相信特區政府與立法會將於適當時候處理好。