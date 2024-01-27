乞求美國保護　黎智英：我一定去到盡

中評社香港1月27日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司涉嫌勾結外國勢力違反香港國安法案件昨日進行第17日聆訊。從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹繼續作供，他稱黎智英曾表示其直播節目嘉賓“好猛”，當中包括美國退休將軍Jack Keane，張曾問黎會否太敏感，黎稱以其生意人的直覺是“無得退”，“他們這樣搞我，我一定去到盡。”



張稱當時有同事對國安法有疑問，更有同事感擔憂及考慮辭職，故同事們成立了一個有關國安法的群組討論相關事宜，該群組後來更轉至有“自焚功能”的Signal，訊息會在1小時內自動删除。



張劍虹完成控方7天的主問，張將於下周一（29日）起接受辯方盤問。



張劍虹確認，黎智英的直播節目“Live Chat with Jimmy Lai”嘉賓，包括前港督彭定康、美國國防部前副部長Paul Wolfowitz，以及Jack Keane。張憶述Jack Keane於2020年11月下旬，曾和黎智英討論“Live Chat with Jimmy Lai”，黎當時稱：“最近啲嘉賓好猛。”又稱會包括美國退休將軍Jack Keane，很有影響力。



張稱當時顧慮國安法已實施一段時間，黎曾被拘捕並在擔保中，快將要“續保”，便問黎說：“在這段時候，請這些退休將軍是否太敏感呢？”黎回應說：“以我做了生意幾十年，以我直覺，以我做生意的直覺吧……他們這樣搞我，我一定去到盡，我無得退。”



張指，以他對黎的多年認識，黎話中意思是指：“他會找這類勁人做嘉賓，講他要去講的，請求美國去做事、去保護。”

