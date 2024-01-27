梁振英：香港“食粥食飯”還看創科

中評社香港1月27日電／據大公報報導，“河套香港園區在大灣區科技創新的功能作用研討會”昨日在灣仔會展中心舉行，全國政協副主席梁振英、創新科技及工業局局長孫東及逾400位嘉賓出席。梁振英指出，香港未來的社會及經濟發展，“食粥食飯”都視乎能否發展好創新科技。孫東表示，政府正有序推動河套深港科技創新合作區香港園區的建設，創科園首批三座大樓將於年底陸續落成，另外五座大樓亦會在社區隔離設施拆除及土地平整後盡快啟動興建。



2023年8月8日，《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》正式公布。河套深港科技創科合作區面積3.89平方公里，包括3.02平方公里的深圳園區和0.87平方公里的香港園區，是香港跟深圳唯一一塊地理相連的合作區。



政府須加強參與河套發展



全國政協副主席梁振英致辭時指出，香港未來的社會及經濟發展，“食粥食飯”都視乎能否發展好創新科技。他說，過去經驗中，由特區政府成功推動的產業不多，指香港要克服困難，在科技創新產業發展過程中，把握好河套深港科技創新合作區兩個園區的合作。他又指出，河套發展應當加強政府參與度，頂層規劃要融入國家發展大局，對標國家所需，發揮香港所長，必須集中力量、下大決心，扎實推進這個長遠發展的大課題。



創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，特區政府正有序推動河套深港科技創新合作區香港園區的建設，創科園首批三座大樓將於年底陸續落成，另外五座大樓亦會在社區隔離設施拆除及土地平整後盡快動工。



孫東指出，河套香港園區要與新田科技城在內的北部都會區協同發展，香港未來創科發展，將會形成“北、中、南”的格局，南部以數碼港為基地，中部以科學園為中心，北部則以河套新田科技城結合產學研、中式生產等，帶動香港創科產業建設。由此可見，河套未來將會成為驅動香港創科高質量發展的一個非常重要的“火車頭”。

