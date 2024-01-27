洛陽首次發現魏晉高等級家族墓地

中評社北京1月27日電／據央視新聞報導，記者近日從洛陽市考古研究院獲悉，在配合孟津區送莊村小浪底南岸灌區配套泵站建設進行的考古勘探中，考古工作者發現了由3座規格較高的魏晉時期墓葬組成的家族墓地。這是洛陽首次發現的魏晉時期高等級家族墓地。



這處墓地位於孟津區送莊村東南方向，3座墓葬自東向西排列，均為南北向，墓室在北，墓道在南。負責該項目現場考古的洛陽市考古研究院副研究員劉斌介紹，洛陽發現的魏晉時期墓葬不在少數，但這一時期的高等級家族墓還是首次發現。



這3座墓葬被分別命名為M1、M2、M3。M1由墓道、磚封門、甬道、石門、方形主室、東側室組成，墓道兩側各有12個柱坑。墓道內收7級台階，全長39.8米，墓葬總深11米，主室後側正中有一具漆棺罩。



有研究顯示，長斜坡墓道和逐級內收的台階是魏晉時期墓葬等級的標識物。劉斌介紹，7級台階、12個柱坑，說明M1是西晉時期僅次於帝陵級別的墓葬。



與M1相比，M2和M3的結構相對簡單，但也有墓道、磚封門、甬道、方形墓室等。M2墓道內收3級台階，全長28.7米，墓葬總深10米；M3墓道內收6級台階，全長32.4米，墓葬總深10.5米。



在3座墓葬中，考古工作者陸續清理出包括陶器、青瓷器、銅器、鐵器、漆器、骨器、玉器、金器、錢幣等在內的200餘件各類器物，有些物品對考古工作者來說也是首次見到。



例如，M1內出土的象牙編漆器。劉斌介紹，漆器、象牙都是身份地位的象徵，這也進一步說明了墓主人不是一般的“大戶人家”。此外，M1內還有一對鳳鳥紋骨耳璫。耳鐺相當於今天的耳墜兒、耳釘，早在原始社會就是女子的飾品，到了漢代更成為流行的時尚首飾。



在M1的120餘件出土器物中，還有製作精美的銅包金牌飾、金“五朱”等裝飾品，以及色澤瑩潤的玉帶鈎、玉劍璏（固定在劍鞘上，供穿系革帶以聯結腰間的器物）等玉器。不過，根據玉帶鈎、玉劍璏的樣式，考古工作者判斷，它們並非當時的器物，而是戰國時期的物件，有可能是墓主人的“傳家寶”。

