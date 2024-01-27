秦始皇帝陵1號陪葬墓考古獲重要發現　

中評社北京1月27日電／據光明日報報導，秦始皇帝陵博物院26日公布了秦始皇帝陵1號陪葬墓（以下簡稱“1號墓”）的最新考古成果。考古發現，1號墓墓主等級極高，是帝陵規制下的“帝國第一陪葬墓”。



考古人員表示，1號墓為一座大型“中”字形竪穴土壙木椁墓，是目前已發掘規模最大、等級最高、保存最好的秦代高等級貴族墓葬，填補了秦代高等級貴族墓葬考古的空白，是研究秦代高等級貴族喪葬制度乃至中國古代帝陵制度極具價值的考古資料。



從2011年起，秦始皇帝陵博物院對秦陵外城西側展開詳細考古勘探，發現9座大、中型墓葬，墓葬整齊有序，東西一字排列。2013年開始，博物院對其中1號墓進行了持續發掘，目前已經基本完成了墓道、墓室和三座車馬陪葬坑的發掘，取得重大考古收穫。



1號墓位於秦始皇帝陵園外城西側約440米處。平面呈“中”字形，坐南面北，由南、北墓道與墓室三部分組成，全長約100米，總面積約1900平方米，墓道兩側有三座車馬陪葬坑。



墓內出土大量陶器、銅器、玉器、鐵器以及金銀質地的小型明器。陶器器形有繭形壺、缶、罐、豆、盆等；青銅器有鼎、豆、鈁、壺、盤、甑、燈以及編鐘、琴軫等；玉器有玉圭、玉璧及小玉鼎等；兵器有鐵劍、鐵甲、帶廓銅弩機、銅戈等；小型明器有金銀駱駝、舞袖俑、吹奏俑、百戲俑、馬俑、騎馬俑、獵犬、銀盒等。另有金帶鈎及數量較多的銅半兩。



考古人員還在北墓道清理出一輛四輪獨輈木車，木車遺跡保存完整，總長約7.2米，木車上帶有完整方形彩繪車蓋，東西寬2.6米，南北長4.2米，顔色鮮艶，保存完好。已清理出銅質蓋弓帽19個，均套於蓋弓上，蓋弓遺跡保存較好。車蓋下壓有方形木架，當為車輿，上有曲尺形、圓柱形銅構件。車輿兩側共有4個車輪，附有大型銅質車軎。車衡與車轅十字相交，衡上有兩個車軛，均保存完整。



在1號墓的3個陪葬坑內，也出土了四馬駕獨輈木車等遺物。其中一個陪葬坑根據殘留遺跡來判斷，埋藏了5組車馬（一組為羊車），包括獨輈木車4輛，雙轅木車1輛。羊車組為六羊，並列一排，身上裝飾有類似於駕馬的銅節約、帶扣、銅環等青銅馬具，並顯示出處於駕車狀態，因此判斷為羊車。

