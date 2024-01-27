讓城市建設者見證高度，感受溫度

中評社北京1月27日電／據澎湃新聞報導，1月27日上午，市十六屆人大二次會議閉幕後，上海市政府在世博中心藍廳舉行記者招待會。上海市市長龔正與中外記者見面並回答記者提問時表示，要加快構建從“一張床”到“一間房”再到“一套房”的多層次、多元化租賃住房供應體系，在推進中努力做到“租得到、租得起、租得好”。



去年習近平總書記在上海考察時，就專程來到閔行區新時代城市建設者管理者之家，瞭解保障性租賃住房建設情況。不管是剛剛來滬的青年人才，還是保安、保潔、環衛工人、護工、快遞小哥等基層勞動者，都為上海城市建設和基礎公共服務作出了巨大的貢獻。為了讓他們更加安全、更有尊嚴、更加舒心地在城市，尤其是上海這樣一座超大型城市中居住、生活和工作，就要發展、建設好保障性租賃住房，讓他們住有所居、居有所安。



近年來，上海不斷加大保障性租賃住房的供給，更好滿足城市建設者的租住需求。“十四五”期間上海計劃建設籌措47萬套（間）保障性租賃住房，加上之前的13.7萬套（間），總量將超過60萬套（間）。去年，上海建設籌措了8.1萬套（間），加上前兩年的24.8萬套（間），已經完成“十四五”目標的70%。今年，還將建設籌措7萬套（間）。



同時，上海也在持續優化保障性租賃住房的供應結構。考慮到不同群體的多元租房需求和租金負擔能力，在“一間房”“一套房”外，上海不斷完善“一張床”供應模式。去年籌集了1.1萬張新時代城市建設者管理者之家床位，主要面向快遞外賣、保安保潔、建築等行業的一線工作人員，一張床位月租金約500－1000元，非常受歡迎。今年，上海將再籌措供應3萬張以上的床位。



不僅要讓城市建設者“租得到”“租得起”，還要讓他們“租得好”。目前，上海正通過配置豐富的共享區域和公共設施，提升社區管理服務水平；也在體制機制創新方面下功夫，爭取使得保障性租賃住房能夠通過市場化運作，實現可持續發展。這一切，都是為了讓廣大城市建設者生活得更便利、更舒適。



今年上海兩會期間，多位市人大代表也為保障性租賃住房的建設積極獻計獻策。比如有代表提出，在保租房區域內嘗試成立“議事大會”和“議事管理委員會”，讓居住者更有參與感與歸屬感；也有代表建議對於保障性租賃住房項目直接免繳物業維修基金。整座城對城市建設者租房問題的高度關注，體現出的是海納百川的城市品格，也是人文關懷的城市溫度。

