“我相信‘一帶一路’將改變世界”

中評社北京1月27日電／據人民日報海外版報導，1月10日，在南京海關所屬連雲港海關監管下，一列滿載二手汽車的中歐班列從江蘇連雲港發出，標誌著中哈（連雲港）物流合作基地累計完成運量突破50萬標箱。經馬合江之手辦理的轉關過境的商品就在此次班列中。



來自哈薩克斯坦的馬合江，是中哈（連雲港）物流合作基地員工。在這裡，馬合江看到來自各個國家的無數船只從太平洋駛進港口，長長的中歐班列自港口呼嘯而出，“第一感覺就是震撼。”



作為“一帶一路”倡議提出後首個落地的實體平台項目，中哈（連雲港）物流合作基地自投入運行以來，不斷完善基礎設施，提升管理水平，已成為中亞國家過境運輸、倉儲物流、往來貿易的重要平台。貨物從連雲港發出6天就能抵達哈薩克斯坦的阿拉木圖，10天左右能到達烏茲別克斯坦的塔什干。目前，連雲港過境中歐班列覆蓋了中亞主要地區，運輸貨物涉及家電、醫藥、建材等400多個品種，中哈（連雲港）物流合作基地成為亞歐跨境運輸重要集結中心。



像馬合江這樣的哈籍面孔，在中哈（連雲港）物流合作基地還有很多。



身著印有“中哈物流”字樣藏藍色工作服的哈薩克斯坦籍小夥丹尼亞爾穿梭於集裝箱之間，在火車發車前對相關貨物資料進行審核；哈薩克斯坦籍姑娘古麗端坐在電腦前，手指在計算器上快速地按著，對財務報表進行核對……2014年以來，中哈（連雲港）物流合作基地，先後有13人次哈方員工派駐。



伴隨著長期的工作交往，中哈雙方團隊從陌生到熟悉，早已親如一家。每逢中國傳統節日，基地都會給哈薩克斯坦的員工準備一份小禮品。在哈薩克斯坦納吾魯孜節上，馬合江也會給同事們做手抓飯，一起分享。



“中哈（連雲港）物流合作基地不僅是兩國物流上的紐帶，同時也是兩國文化和情感交流上的橋梁，我們也有人員派駐哈方，通過人員互派，致力兩國友好。”連雲港中哈國際物流有限公司負責人說。



在中哈兩國合作下，中哈（連雲港）物流基地已經布局阿拉山口、霍爾果斯、喀什、二連浩特、滿洲裡5個出境口岸，實現對中亞地區主要站點的全覆蓋，開行了至中亞五國以及中吉烏、中蒙、中俄、中歐、中土（跨裡海）共6條班列線路，實現班列“重去重回”，滿載率、重箱率基本達到100%。“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”在連雲港市的交匯，讓馬合江意識到，自己正在與一個偉大的時代交匯，“共建‘一帶一路’倡議是一個非常了不起的倡議，我相信它將改變世界。”