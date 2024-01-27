習近平同馬克龍就中法建交60周年互致賀電

中評社北京1月27日電／據央視新聞報導，國家主席習近平1月27日同法國總統馬克龍互致賀電，慶祝兩國建交60周年。



習近平指出，60年前，中法打破冷戰堅冰、跨越陣營鴻溝，建立大使級外交關係。這一歷史事件推動世界格局朝著對話和合作的正確方向演變，至今仍具有重要啟示意義。60年來，中法始終堅持獨立自主的戰略抉擇，始終致力於通過互利合作實現共同發展、通過平等交流促進文明互鑒、通過多邊協調攜手應對全球性挑戰。兩國關係創造多個“第一”、取得豐碩成果，不僅造福於兩國人民，也為維護世界和平穩定、促進世界多極化和國際關係民主化發揮重要作用。



習近平強調，今天的世界再次走到關鍵十字路口。面對何去何從的時代之問、歷史之問，中法作為獨立自主大國和聯合國安理會常任理事國，理應秉持建交初心，擔負責任使命，共同開辟通向和平、安全、繁榮、進步的人類發展之路。我高度重視中法關係發展，願同馬克龍總統一道，以兩國建交60周年為契機，守正創新、繼往開來，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力，為增進兩國和世界人民的福祉作出更大貢獻。



馬克龍在賀電中表示，60年前法中建交是富有遠見的歷史性決定。當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更加需要攜手前行，為應對全球性挑戰找到共同解決方案。2023年是法中關係全面恢復活力的一年，2024年將是法中合作更進一步的一年。我期待同主席先生一道，推進雙邊經貿、人文、青年等交流合作，加強在全球問題上的溝通協調，不斷深化法中全面戰略夥伴關係，以積極向上的活力開啟法中關係的新甲子。



（來源：央視新聞）