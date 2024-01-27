駐格魯吉亞使館舉辦共慶中國年 新春招待會

中評社北京1月27日電／據中國駐格魯吉亞大使館消息，1月25日，駐格魯吉亞使館舉辦“溫暖迎春 共慶中國年”新春招待會，中國駐格魯吉亞大使周謙出席並致辭。在格僑團、中資企業、孔子學院師生等150餘位各界代表參加。



周謙向出席活動的各界嘉賓簡介了中央外事工作會議精神、轉達了黨和國家對在格中國同胞的溫暖牽掛和關心關愛。周謙指出，2023年中格建立戰略夥伴關係，兩國關係達到了歷史最好水平，這為雙邊合作帶來新的巨大機遇。感謝大家為中格友好關係發展作出的貢獻，新的一年，希望大家在各行各業踔厲奮發，繼續為促進中格兩國友好交流做出更大貢獻。周謙指出，中國外交是人民的外交，以人民為中心是外交人時刻牢記的初心使命。使館願與各僑團保持密切溝通，一如既往地支持僑界開展有利於促進兩國友誼與合作的事業，努力維護廣大旅格僑胞的合法權益，為廣大僑胞服務。雖然身處海外，但祖國永遠在同胞們身後，中國駐格使館就是娘家，願為大家竭誠服務。



招待會期間，與會嘉賓手持祝福卡，齊頌心聲：“格魯吉亞華僑華人祝偉大祖國繁榮昌盛，全國人民新春快樂”。與會嘉賓紛紛表示，大使館讓在格中國同胞切實感受到了黨和國家的關心關懷，今後將信心百倍，繼續為中格友誼和中華民族偉大復興貢獻力量。