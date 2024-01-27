遼寧省十四屆人大二次會議勝利閉幕

中評社北京1月27日電／據遼寧日報報導，遼寧省第十四屆人民代表大會第二次會議圓滿完成各項議程，於1月26日上午在遼寧人民會堂勝利閉幕。



閉幕大會的執行主席是：郝鵬、陳向群、劉慧晏、陳綠平、於國安、張淑萍、許光文、宋誠、單義、王炳森、楊軍生。



出席和列席本次大會的領導有：李樂成、於天敏、王新偉、熊茂平、梁平、張立林、胡立傑、蔣天寶、姜有為、高濤、鄭藝、霍步剛、靳國衛、郭彩雲、王利波、鄭青、高鑫；正省級老同志：夏德仁、張文岳、王懷遠、肖作福。



大會主席團常務主席、第三次全體會議執行主席郝鵬主持會議。遼寧省第十四屆人民代表大會第二次會議，應出席代表604人，本次全體會議出席571人，出席人數符合法定人數。



大會分兩個階段進行。第一階段，大會表決通過總監票人、監票人名單。大會採用無記名投票方式，選舉劉慧晏、許光文為遼寧省第十四屆人民代表大會常務委員會副主任，選舉王慶東、王彤陽、馮英、來鶴、宋彥麟、張為、張寶東為遼寧省第十四屆人民代表大會常務委員會委員。



第二階段，會議採用無記名按電子表決器方式，通過了遼寧省第十四屆人民代表大會教育科學文化衛生委員會主任委員人選名單；依次通過了《關於遼寧省人民政府工作報告的決議》《遼寧省文明行為促進條例》《關於遼寧省2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃的決議》《關於遼寧省2023年預算執行情況和2024年預算的決議》《關於遼寧省人民代表大會常務委員會工作報告的決議》《關於遼寧省高級人民法院工作報告的決議》《關於遼寧省人民檢察院工作報告的決議》。



根據《遼寧省國家工作人員憲法宣誓組織辦法》的規定，新當選的省十四屆人大常委會副主任劉慧晏、許光文，委員王慶東、王彤陽、馮英、來鶴、宋彥麟、張為、張寶東進行憲法宣誓，憲法宣誓由劉慧晏領誓。



各項表決結束後，省委書記、省人大常委會主任郝鵬作了講話。郝鵬指出，省十四屆人大二次會議，在全體代表和與會同志的共同努力下，圓滿完成了各項議程，會議期間，各位代表認真履職盡責，