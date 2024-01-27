過巴蜀中國年，成都推出系列城市文化活動

中評社北京1月27日電／據人民網報導，今日，成都市人民政府新聞辦公室舉行“‘花重錦官城，萬千氣象新’2024年春節前後城市文化活動”新聞發布會。會上，成都市文廣旅局機關黨委書記郭德剛介紹，為營造歡樂祥和的節日氛圍，持續彰顯幸福溫暖的城市魅力，展示“後大運”時代的城市活力和文明形象，豐富節日生活，發展假日經濟，成都市精心策劃，認真準備，將推出“1＋16＋N”系列城市文化活動。



據瞭解，活動以“花重錦官城，萬千氣象新”為主題，圍繞“創品牌、促消費、展特色”，聚焦持續擦亮“到成都街頭走一走”金字品牌，嵌入“世園會”等重大活動宣傳，推出“在成都，過巴蜀風味中國年”特色節日體驗，講好溫暖成都幸福過年的故事，生動展現中國式現代化萬千氣象的成都篇章。



據郭德剛介紹，“1”為舉辦一場沉浸式跨年盛會及系列暖心活動。除夕夜，在成都天府國際會議中心禮儀廣場，舉辦“成都街頭走一走，天府畫卷迎新年”全市主會場活動。依托亞洲最大單體木結構建築“天府畫卷”大屏，展示“成都家庭全家福”“與成都 遇世界”等精品AR視頻，回顧2023年城市高光時刻和感人瞬間，致敬大運會奉獻者和城市建設者，展現“手語翻譯官”小女孩、斷臂爸爸等凡人微光。3000架無人機同步升空，倒計時點亮城市夜晚，千人共享團年飯，喜迎歡樂幸福年。



同時，在雙流國際機場、天府國際機場、成都東客站等交通樞紐，向市民遊客送出別具心意、愛心滿滿的“成都禮物”，推出“暖心”活動、“貼心”服務、“走心”場景，提供“抵達即幸福，出發倍溫暖”的情感體驗。



整合各類社區合夥人資源和志願服務力量，在除夕夜為社區獨居老人、殘障人士等需要關愛的市民提供免費年夜飯，鼓勵有條件的社區開放社區食堂，為有需求的城市服務保障人員提供免費年夜飯。組織餐飲協會倡議成都餐飲除夕多送一道菜，除夕向顧客限量贈送特色菜等，推出“溫暖瞬間”系列活動，彰顯城市溫度和人文關懷。

