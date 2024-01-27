中評社北京1月27日電／據河北日報報導，1月26日，河北省委常委會召開擴大會議，認真傳達學習習近平總書記對雲南昭通市鎮雄縣山體滑坡作出的重要指示精神、對江西新餘市渝水區一臨街店鋪火災事故作出的重要指示精神，研究河北省貫徹落實意見。會議還傳達學習貫徹了習近平總書記對政法工作作出的重要指示和在“國家工程師獎”首次評選表彰之際作出的重要指示精神。河北省委書記倪岳峰主持並講話。



會議指出，近日，我國多地相繼發生重大安全事故，造成重大人員傷亡，習近平總書記作出重要指示，體現了強烈的憂患意識和深厚的為民情懷，為我們做好工作提供了根本遵循。全省各地各部門要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，以“時時放心不下”的責任感做好安全生產工作，有效防範重特大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。要嚴密防範地質災害，突出關鍵部位、重點區域，加強監測預警，完善應急預案，健全城鄉基層應急管理組織體系，切實提升防災減災救災能力。要堅決遏制火災事故，緊盯大型綜合體、商場超市、賓館飯店、養老院、醫院、學校等人員密集場所，加強電氣線路、消防設施、冷庫等檢修維護，認真落實危化品等管控措施，毫不放鬆抓好森林草原防滅火工作。要有效保障交通安全，全面摸排道路、交通場站情況，嚴查非法營運、超限超載等違法行為。要統籌礦山、燃氣、建築、旅遊等重點領域，常態化開展大排查大整治，切實把各類風險隱患消除在萌芽狀態。要嚴格落實黨委政府屬地責任、行業部門監管責任、企業主體責任，堅持管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全，真正把責任和壓力傳導到基層末梢，落實到具體場景、具體點位、具體人員，促進全省安全生產形勢持續穩定向好。



會議強調，要認真學習貫徹習近平總書記對政法工作作出的重要指示精神，牢牢把握推進中國式現代化這個最大的政治，充分發揮全省政法戰線作用，堅決維護國家安全，堅決維護社會穩定，保障和促進社會公平正義，依法維護社會主義市場經濟秩序，以高水平安全保障高質量發展。要堅持黨對政法工作的絕對領導，加強政法機關黨的政治建設，鍛造忠誠乾淨擔當的新時代政法鐵軍。



會議指出，要認真學習領會習近平總書記在“國家工程師獎”首次評選表彰之際作出的重要指示精神，從戰略和全局的高度加強工程師隊伍建設，為高質量發展提供有力支撐。要強化思想政治引領，引導廣大工程技術人員增強使命擔當意識，以科技報國、為民造福的實際行動踐行初心使命。要完善人才培養體系，深入實施卓越工程師教育培養計劃，培養更多高層次工程技術人才。要深化人才評價機制改革，充分調動工程技術人員積極性主動性創造性。



會議傳達學習貫徹了全國統戰部長會議精神，強調要深入學習貫徹習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，找准統戰工作服務中國式現代化的著力點，扎實推動新時代統戰工作高質量發展。要切實把黨的全面領導貫徹到統戰工作各領域各方面各環節，構建黨委統一領導、統戰部門牽頭協調、有關方面各負其責的大統戰工作格局，不斷發展壯大新時代愛國統一戰線。

