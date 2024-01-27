王寧會見越南老街省委書記鄧春峰一行

中評社北京1月27日電／據雲南日報報導，1月25日，雲南省委書記王寧在昆明會見來滇考察訪問的越南老街省委書記鄧春峰一行，雙方圍繞共同落實好兩黨兩國領導人達成的重要共識，就加快推進雲南省友好代表團訪越成果、雲南省與越北四省省委書記年度會晤機制會議達成共識落地落實，進行了深入交流。



王寧對鄧春峰一行來滇考察表示歡迎，介紹了雲南經濟社會發展等情況。他表示，去年12月習近平總書記對越南進行國事訪問，進一步深化和提升中越全面戰略合作夥伴關係，雙方一致同意構建具有戰略意義的中越命運共同體。雲南正全力推動習近平總書記訪越成果涉及雲南事項細化落實，加快高水平對外開放，深化滇越各領域交流合作。我們願積極發揮現有合作機製作用，持續深化與老街省在互聯互通、農業發展、文化旅遊、口岸通關等領域務實合作，深化教育、衛生、青年等領域交流，加快推進邊境地區基礎設施建設對接，共建口岸產業園區，持續挖掘雙邊貿易潛力，加強專班對接，務實推進項目建設，每年辦好幾件事，實現互利共贏、共同發展。



鄧春峰對鎮雄縣山體滑坡災害遇難者表示哀悼。他說，越滇友好合作源遠流長，老街省與雲南省合作成果豐碩。雲南經濟社會發展勢頭良好，老街願與雲南共同努力，認真落實好雙方各項合作協議，推進鐵路等基礎設施合作項目建設，提升貿易便利化水平，推動邊境貿易和跨境電商加快發展，深化旅遊、人文、環保、跨境勞務等方面交流合作，不斷豐富友好省關係內涵，鞏固拓展兩省人民傳統友誼。



在滇期間，老街省訪問團在昆明、文山、紅河參觀考察。



雲南省邱江、劉非、曾艶、王浩及省級有關部門、州（市）負責同志；老街省有關省領導，越南駐昆總領事黃明山，分別參加上述活動。



