宏觀政策有力支撐高質量發展

中評社北京1月27日電／據人民日報報導，習近平主席在二〇二四年新年賀詞中回顧2023年的堅實步伐：“疫情防控平穩轉段，我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進。”過去一年，我國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨，全年國內生產總值同比增長5.2%，經濟社會發展主要預期目標圓滿實現。



宏觀政策是推動經濟高質量發展的重要手段，是必須用好的關鍵工具。2023年，積極的財政政策加力提效、穩健的貨幣政策精準有力、產業政策發展和安全並舉、科技政策聚焦自立自強、社會政策兜牢民生底線……各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。



來之不易、可圈可點的成績，充分印證了以習近平同志為核心的黨中央對形勢判斷和相關決策的正確性預見性，充分證明了黨中央具有在複雜多變的局面下駕馭經濟工作的高超智慧和嫻熟能力。



做好經濟工作，必須堅持黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導。作為黨中央領導經濟工作的重要方式，一年一度的中央經濟工作會議及時總結重要經驗，不斷深化規律性認識：從“五個根本”到“四個必須”、從“六個堅持”到“五個必須”，習近平經濟思想進一步豐富發展，為做好經濟社會發展各方面工作提供了科學方法和系統工具。



經濟工作千頭萬緒，宏觀政策舉足輕重。



2023年底舉行的中央經濟工作會議明確提出2024年經濟工作的總體要求和政策取向，強調“要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節”“強化政策統籌，確保同向發力、形成合力”。



在政策實施上強化協同聯動、放大組合效應，在政策儲備上打好提前量、留出冗餘度，在政策效果評價上注重有效性、增強獲得感，著力提升宏觀政策支持高質量發展的效果，我國經濟回升向好的態勢將不斷得到鞏固和增強。



保持戰略定力，宏觀政策有效銜接、接續發力

