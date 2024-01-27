台南市謝票　侯友宜：要傾聽年輕人的想法

中評社台北1月27日電／新北市長侯友宜27日在台南市謝票時，強調國民黨的改變，要傾聽年輕人的想法；這一代的努力都是為了下一代，但如今年輕人的機會愈來愈少，我們應該反省如何做得更好，讓下一代比我們強。朱立倫也強調，未來共同的目標，就是找尋優秀的人才、培養優秀的人才。



中時新聞網報導，國民黨2024“總統”“立委”選舉台南市感恩茶會，今天上午在東區德光里活動中心舉行，除黨主席朱立倫、新北市長侯友宜聯袂出席外，多位黨公職、“立委”選將也都到場並提出建言。



侯友宜首先感謝地方黨公職及支持者在選舉期間的努力與相挺後表示，他因擔任警職保持行政中立沒有碰政治，大約7年前才回到國民黨；當時，他有一個價值與信念，就是如何讓一個國家變成清廉政府，讓這塊土地可以不分彼此團結在一起；另外，他還有一個心願，就是做不好要換人，政黨輪替是正常的事。



侯友宜也安慰支持者說，此次選舉國民黨在朱主席的帶領下，15個縣市首長及各黨部主委、所有好朋友們，真的是空前團結，沒有人在最後階段有抱怨、批評，一心一意只想贏，想贏回剛剛他所說的價值，他看得到國民黨有無限潛力，也有無限的發展；儘管選舉一時可能受到某些因素的影響，這是難免的，但不要怨天尤人，選舉過後要不斷自我反省，還有那些做得不夠好、不夠多。



侯友宜表示，政治不可以自私自利，政治需要講求團隊，只要團隊指揮官講好一個位置，團隊成員就算不喜歡也要接受；打敗仗以後，請不要批評夥伴，不要怪任何人，輸贏雖然很重要，但態度更重要。

