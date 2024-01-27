中醫規範化培訓強調中醫思維和臨床技能

中評社北京1月27日電／據新華社報導，為解決中醫醫師規範化培訓中出現的中醫思維培訓、中醫臨床實踐技能培訓不足以及中醫特色不突出等問題，日前發布的三項文件作出明確要求，將以中醫思維培養和臨床技能培訓為重點。



此次發布的《中醫醫師規範化培訓實施辦法》《中醫醫師規範化培訓標準（2023版）》《中醫類別全科醫生規範化培訓標準（2023版）》由國家中醫藥局、國家衛生健康委、教育部聯合印發，是對《中醫住院醫師規範化培訓實施辦法（試行）》《中醫住院醫師規範化培訓標準（試行）》《中醫類別全科醫生規範化培養標準（試行）》進行修訂後形成。



中醫醫師規範化培訓是中醫臨床醫師隊伍建設的基礎環節。根據文件，中醫醫師規範化培訓分為中醫專業和中醫全科專業，採取理論學習、病房培訓、門診培訓和跟師學習相結合的方式進行。培訓時間為3年（不少於33個月），分為兩個階段實施。



根據文件，今後中醫醫師規範化培訓要強化跟師學習，並增設中醫經典理論、中藥方劑知識、接診能力等模塊考核；培訓標準對各培訓科室均增加了中醫理論學習培訓要求。此外，培訓基地應加強臨床實訓中心建設與管理，健全規章制度，建強帶教師資隊伍，完善實訓課程體系，完成模擬技能培訓等工作；培訓標準進一步明確各科室培訓對象需要掌握的實踐技能，並對實踐技能操作次數等提出明確要求。



針對師資隊伍能力水平不夠、基地培訓能力不足等問題，文件也作出相關規定。