上海：落實落細守牢城市安全底線

中評社北京1月27日電／據上觀新聞報導，國務院安委會昨天召開全國安全生產電視電話會議。市委副書記、市長、市安委會主任龔正在上海分會場強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，按照李強總理在全國安全生產電視電話會上的講話要求，在市委堅強領導下，堅持人民至上、生命至上，牢固樹立安全發展理念，以“時時放心不下”的責任感和一抓到底的執行力，把安全生產各項工作落到實處。



龔正指出，這段時間，全市安全生產形勢總體平穩可控。但要清醒看到，各類火災事故仍呈高發態勢，傳統行業安全風險仍未得到有效化解。要警鐘長鳴，舉一反三，進一步加強重點行業、重點領域、重點區域的隱患排查和整治，落實落細各項防控舉措，堅決守牢城市安全底線，確保全市人民度過歡樂祥和的新春佳節。



龔正指出，要嚴格開展安全隱患突出區域和場所綜合整治行動，將街鎮作為綜合整治的主陣地，把“點上改”和“面上治”、“當下改”和“長久立”更好結合。深入推進“重點領域、薄弱環節”安全隱患排查整治聯合督查，堅決整治占堵消防通道、封閉安全出口、電動自行車違規充電等突出問題，並加強對冷庫的新建、改建、擴建工程等安全隱患排查。下轉 3版（上接第1版）細致開展消防“六類領域場所”必查必改，包括小施工和小改造工程、農村自建出租房、多產權多業態混合場所、地下空間、沿街商鋪、居民社區，加大排查力度，逐個閉環銷案。扎實做好寒潮雨雪天氣應對，做好供排水設施防凍保暖和燃氣管線灶具檢查，確保正常供應。認真開展交通排堵保暢工作，嚴查各類違法行為，保障廣大市民安全暢通出行。全面推進安全生產治本攻堅三年行動，多維度開展系統治理，抓緊補短板、強弱項，實現安全生產治理模式向事前預防轉變，不斷提升本質安全水平。



龔正指出，要壓緊壓實安全生產責任，織密織牢安全責任體系，強化企業主體責任，強化部門監管責任，強化黨政領導責任，做到“橫向到邊、縱向到底”，不留死角、杜絕盲區，以高水平安全保障高質量發展。



市領導張小宏、劉多、張亞宏、陳傑出席。



（來源：上觀新聞）