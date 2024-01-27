江蘇省十四屆人大二次會議閉幕

1月26日下午，江蘇省第十四屆人民代表大會第二次會議完成各項議程，在江蘇大會堂勝利閉幕。（圖片來源：新華日報） 中評社北京1月27日電／據新華日報報導，1月26日下午，江蘇省第十四屆人民代表大會第二次會議舉行第三次全體會議，大會圓滿完成各項議程後勝利閉幕。省委書記、省人大常委會主任信長星主持會議並講話。



大會由主席團常務主席信長星、樊金龍、魏國強、曲福田、周廣智、張寶娟、陳建剛擔任執行主席。省十四屆人民代表大會現有代表798名，出席本次會議代表770名，符合法定人數。



會議按照大會選舉辦法的規定，經過法定程序進行了投票選舉。計票結束後，大會主席團召開第六次會議，聽取總監票人關於大會選舉結果的報告，並根據大會選舉辦法的規定，確定選舉結果有效。隨後，選舉結果正式向大會宣布，張愛軍當選為江蘇省第十四屆人民代表大會常務委員會副主任，張忠當選為江蘇省監察委員會主任。全場以熱烈的掌聲，對他們表示祝賀。



在出席大會的全體代表監誓下，新當選的省人大常委會副主任張愛軍、省監察委員會主任張忠分別進行了莊嚴的憲法宣誓。



大會表決通過了江蘇省第十四屆人民代表大會第二次會議關於江蘇省人民政府工作報告的決議、關於江蘇省2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃的決議、關於江蘇省2023年預算執行情況與2024年預算的決議、關於江蘇省人民代表大會常務委員會工作報告的決議、關於江蘇省高級人民法院工作報告的決議、關於江蘇省人民檢察院工作報告的決議，以及《江蘇省人民代表大會關於修改〈江蘇省制定和批准地方性法規條例〉的決定》《江蘇省食品安全條例》。



信長星在大會閉幕前講話。他說，這次大會是一次高舉旗幟、民主團結、求真務實的大會，是一次牢記囑托、感恩奮進、走在前列的大會。代表們在發言中談的最多的，是過去一年來習近平總書記對江蘇的關心關懷，是江蘇貫徹落實習近平總書記重要講話精神所取得的成績單，是在新的一年做好“走在前、做示範”新答卷的信心決心和思路舉措。這些發自內心的真情表達，匯成了大會的主旋律、最強音，表達了全省人民的共同心聲。



信長星指出，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。要按照省委十四屆五次全會、省委經濟工作會議部署，堅定信心、鉚足幹勁，下更大氣力抓好落實，全面完成省十四屆人大二次會議確定的目標任務，力爭取得更好結果。抓落實，首要的一條就是必須不折不扣貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，各級領導幹部要真正學深悟透、融