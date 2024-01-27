王偉中：以高水平法治保障高質量發展

中評社北京1月27日電／據南方日報報導，1月26日下午，廣東省政府黨組書記、省長王偉中主持召開省政府黨組理論學習中心組學習會議暨省政府常務會議會前學法專題學習會。會議深入落實省委“1310”具體部署，專題學習新修訂的行政復議法，加快推進法治政府建設，切實提高以高水平法治保障高質量發展的能力。



中國政法大學法治政府研究院副院長、教授、博士生導師曹鎏受邀作輔導報告。曹鎏詳細介紹了行政復議法的實施情況，深入講解這次修法的時代背景與基本思路、修訂的主要內容和重要創新，對廣東貫徹實施好行政復議法提出積極有效建議。王偉中表示，曹鎏同志的報告，內容豐富、重點突出，使我們進一步深化了對行政復議工作重要性的認識，為我們落實好新修訂的行政復議法、提高法治政府建設水平提供了有力指導。



王偉中強調，要從新時代全面推進依法治國、在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家的高度，充分認識貫徹實施新修訂行政復議法、加強行政復議工作的重要意義，深刻領會新修訂行政復議法的精神實質和實踐要求，進一步發揮行政復議在深化依法治國實踐中的重要作用，把堅持“兩個確立”、做到“兩個維護”落實到具體行動上。要把貫徹實施新修訂的行政復議法作為當前和今後一段時期加強法治政府建設的重要抓手，強化組織領導和學習培訓，切實學深學透、入腦入心，認真貫徹各項新規定、新要求，正確履行行政復議職責，全面提高行政復議辦案效能和工作水平，不斷提升行政復議公信力，充分發揮行政復議化解行政爭議的主渠道作用，讓人民群眾在每一個行政復議案件中感受到公平正義。要堅持和發展新時代“楓橋經驗”，加強行政復議調解與人民調解、司法調解的有效銜接，加強行政復議與行政訴訟、信訪的銜接配合，推動更多行政爭議化解在行政程序中。要以貫徹實施新修訂的行政復議法為契機，推動全省政府系統工作人員嚴格按照法定權限、規則、程序使用權力、履行職責，不斷提高運用法治思維和法治方式深化改革、推動發展、化解矛盾、維護穩定、應對風險的能力，全面提升廣東省法治政府建設水平。要推動法治政府與法治社會協同發展，把新修訂的行政復議法作為“八五”普法重要內容，健全現代公共法律服務體系，提升公民法治意識和法治素養，為扎實推進中國式現代化的廣東實踐創造良好法治環境。



（來源：南方日報）