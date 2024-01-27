銀川特別重大燃氣爆炸事故相關責任人被查處

中評社北京1月27日電／新華社報導，記者近日從寧夏回族自治區有關部門獲悉，寧夏銀川富洋燒烤店“6·21”特別重大燃氣爆炸事故發生後，黨中央、國務院高度重視，第一時間對搶險救援、善後處置、事故調查作出部署。寧夏回族自治區公安機關對涉嫌違法犯罪的15名涉案人員立案偵查。寧夏回族自治區紀檢監察機關、中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組等按照幹部管理權限，依規依紀依法對事故中涉嫌違紀違法的66名公職人員進行嚴肅追責問責。



富洋燒烤店實際控制人張洪顯、寧夏龍江清潔能源有限公司法定代表人張曉東、寧夏鉑瀾能源有限公司法定代表人馬金禮和寧夏國華檢測技術有限公司法定代表人周志國等15人涉嫌重大責任事故罪，被公安機關立案偵查，其中11人已被檢察機關批准逮捕。



銀川市委原常委、政法委書記李永寧，銀川市公安局原黨委委員、副局長李智，銀川市公安局興慶區分局原黨委委員、副局長陳本梁，銀川市市場監督管理局興慶區分局原副局長劉軍，銀川市市場監督管理局興慶區分局特種設備科原科長周懷國等5名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法和職務犯罪，正在接受紀律審查和監察調查。



同時，對事故中存在失職失責問題的銀川市政府，興慶區黨委、政府，以及自治區和銀川市、興慶區住房和城鄉建設（燃氣管理）、市場監督管理、商務、綜合執法、行政審批、公安、消防救援等部門61名公職人員進行了嚴肅處理。其中，給予自治區住房和城鄉建設廳黨組書記馬漢文，黨組成員、副廳長李有軍，城建處處長趙玉軍撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予自治區市場監督管理廳黨組書記、廳長楊少華撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予自治區市場監督管理廳特種設備局局長周建福留黨察看一年、政務撤職處分；給予銀川市政府黨組成員、副市長劉甲鋒，銀川市興慶區委書記張青雅，興慶區委副書記、區長鄧彥林，興慶區委常委、副區長閆軍撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予銀川市政協文史和學習委員會主任（銀川市市政管理局原黨組書記、局長）張新民，銀川市市政管理局黨組成員、副局長牛東學留黨察看二年、政務撤職處分；給予銀川市供熱燃氣服務中心主任張偉軍，副主任梁安平、侯松茂撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予銀川市供熱燃氣服務中心行業管理科副科長侯傑黨內嚴重警告（影響期二年）、政務撤職處分；給予銀川市供熱燃氣服務中心市場監督科科長黃濤政務撤職處分。對其他相關責任人，分別給予黨紀政務處分或誡勉處理。



事故發生後，寧夏回族自治區黨委、政府認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和中央領導同志批示要求，積極穩妥做好事故救援和善後處置工作，在全區全面開展安全生產隱患大排查大整治，召開以安全生產為主題的自治區黨委全會，審議並出台安全生產系列文件，狠抓安全生產責任落實。黨中央、國務院對事故處理作出決定後，寧夏回族自治區黨委迅速召開常委會會議貫徹落實、深刻反思，嚴格依規依紀依法對所有責任人懲處和問責，深化安全隱患排查整治，壓實安全生產責任，對進一步推進安全生產治理體系和治理能力現代化建設等作出安排部署。