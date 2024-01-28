中評現場：青協“鄰舍第一”社區計劃

青協“鄰舍第一”社區計劃（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月28日電（記者 段曉魯）香港青年協會“鄰舍第一”社區計劃昨日由青年啟動全港“鄰舍團年飯”，近900位青年義工擔當主角，邀請各區逾3000位坊眾一起團年，迎接金龍新歲，氣氛熱鬧溫馨。



今年將軍澳主場區內設有“吉牆”，是結集了很多青年義工的心思，他們將3880個木製的大桔，掛滿這幅牆，象徵“吉祥”的意義。



房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡、立法會議員李世榮、狄志遠、林振昇及林素蔚、中聯辦青年工作部二級巡視員崔峰、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩、民政及青年事務局副局長梁宏正、龍傳基金主席兼香港青年協會理事會委員黃嘉純、香港青年協會高級顧問王䓪鳴博士、全國政協委員兼香港青年協會內地事務辦公室顧問何永昌、香港青年協會會長陳維安及總幹事徐小曼，以及近200位社會領袖、學界及商界亦親臨主場，與青年及坊眾共享團年飯。



香港青年協會總幹事徐小曼致辭時表示，“鄰舍第一”計劃是由青年帶動的社區關懷行動，受惠人數已超過21萬。這項目期望坊眾達至“行多步，鄰舍一直都喺度”的精神。青年義工以創新方法連繫街坊，讓社區重現朝氣，例如帶長者去露營、同長者夾band、運用VR科技為長者呈現舊時的回憶，亦都有教SEN小學生參與藝術活動等。這些行動一點一滴，都令社區變得更好。



“鄰舍第一”青年義工遍佈“鄰舍團年飯”每一席，將愛與希望傳遍社區，為新一年會帶來新氣象。除了招呼坊眾，他們還協助處理廚餘及回收分類，實踐資源循環的目標。



經已做義工達8年的王梓鰻，剛卸任“鄰舍第一‧青年圓桌”主席，她回憶去年策劃的義工培訓最難忘，“我們和組員一起構思競技項目，為近60位義工建立團隊合作精神，並認識各區的服務經驗，這個過程推動了個人的成長，讓自己成為更好的義工領袖。”她認為，加入“鄰舍第一”後能深入瞭解坊眾的需要，自己也由性格內向變得樂觀積極。



天耀青年空間的張俊騫表示，參與“鄰舍第一”義工服務讓他有機會走出課室，走進社區。“我曾經向清潔工友送上飯盒，社工告訴我送飯盒的意義不僅在於幫助，更是讓他們感受社會沒有遺忘他們，而義工的小小心意正為社區注入正能量。”