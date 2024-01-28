白先勇青春版《牡丹亭》3月將重返台灣巡演

攝影：許培鴻 中評社香港1月28日電（記者 鄭漢龍）由台灣著名作家白先勇擔任總製作人暨藝術總監的青春版《牡丹亭》，自2004年在台北首演至今20周年，即將以全套原班人馬、原版舞美重返台灣巡演。



此次白先勇老師的青春版《牡丹亭》攜手蘇州昆劇院和兩岸文化及戲曲精英，將傳世經典以青春靚麗的形式重新呈現，共同助力昆曲復興，可謂是“兩岸合作、巨大而成功的文化工程”。



青春版《牡丹亭》於2004年4月29日在台北首演，迄今已在兩岸及海外地區演出474場，今年3月還將在台灣開啟二十周年慶演。有人形容《牡丹亭》其實是一朵“白牡丹”，是白先勇老師的《牡丹亭》。白先勇老師則笑著表示自己是“義工大隊長”，後面還有一群天兵天將“總在我最困難的時候來幫我一把”。白老師笑稱已“用盡吃奶的力氣”，而青春版《牡丹亭》二十周年慶可以順利在台灣台北戲劇院演出，要感謝上海競衡集團董事長詹益森、張簡珍伉儷的支持贊助。



作為主要贊助人的張簡珍女士是台灣高雄市人，是法學博士，也是上海市台灣同胞投資企業協會會長。同時，張簡珍女士不斷致力於促進兩岸的經濟文化交流事業，秉承“取之於社會，回饋於社會”的理念，希望能夠同時擁有企業雄心與良心，達成企業經營發展與社會責任並存的雙贏。近年來，張簡珍女士更致力於推動兩岸年輕人創業就業、文化藝術的交流與融合，幫助故鄉台灣的青年拓展視野、提升競爭力，鼓勵更多的年輕朋友要走出去，接受人生挑戰。



張簡珍女士說，青春版《牡丹亭》，我非常的喜歡。它引導深奧高雅的昆曲走進大眾視野，尤其是吸引更多年輕人瞭解優秀的中華文化，感受其講述的至純至真的愛情故事。在這過程中，我們不僅領略到了昆曲的魅力，更感受到《牡丹亭》這部偉大的經典作品所融入的豐富文學內涵是如此之美，它詮釋出青春、愛情、生命的力量，歌頌活著的勇氣。

