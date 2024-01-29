昔日對大陸心戰電台變身　鄧麗君音樂會開唱

雲林縣府在“中央廣播電台虎尾分台”園區舉辦鄧麗君音樂會。（中評社 方敬為攝） 中評社雲林1月29日電（記者 方敬為）位在雲林縣虎尾鎮的“中央廣播電台虎尾分台”過去是台灣軍方管理的對大陸心戰設施，直至電台改制成財團法人才解除軍事任務，後被列為歷史建築保存。雲林縣府將轉型活化成“數位影音基地”，目前已開放部分設施，並在歌手鄧麗君1月29日冥誕前舉辦懷舊音樂會，透過緬懷鄧麗君，讓民眾一睹冷戰時代軍事設施的神秘面紗。



1月29日鄧麗君冥誕日是雲林縣訂定的“鄧麗君日”，雲林縣府文化觀光處27日特別在“虎尾中央廣播電台基地”舉辦流動藝術饗宴，請來樂隊歌手表演鄧麗君歌曲串燒，吸引不少歌迷到場同樂，並參訪過去神秘的心戰設施。



1967年，為了配合美軍全球戰略所需、以及擴大“中央廣播電台”對大陸都會區與邊境地區廣播，台官方與美國政府協議自1969年起實施“定遠計劃”，由美國方面提供短波廣播設備、台灣官方提供土地，借用虎尾空軍基地23公頃土地，籌建“中央廣播電台虎尾分台”，1972年3月竣工，負責對大陸的廣播心戰任務。



1972年5月20日，電台啟用美國政府提供之四部100千瓦短波發射機、八付高增益幕型天線，開始對大陸廣播，到台美斷交後，駐台美軍將電台移交台軍方接管，直至1998年“央廣”改制成財團法人才解除軍事任務，駐軍撤離。2003縣政府以高鐵在雲林虎尾設站為由，向電台展開徵收程序，要求分台遷移，建物移交縣府接管，列為文化資產保存。



“虎尾中央廣播電台基地”過去地處偏僻，戒備森嚴，大門口還有衛兵崗哨，給人一種“莫測高深”，既神秘且又極其威嚴的感覺，雲林縣府將活化再造成“數位影音基地”，希望讓冷戰時代的軍事設施以新的樣貌重新出發，並成為新興景點。