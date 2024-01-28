2026新戰場　白布局雙黃戰雙北三腳督成形

中評社台北1月28日電／大選落幕，新戰場再起。國民黨布局2026年縣市長選舉，面臨新北市長保衛戰，民進黨“立委”蘇巧慧呼聲最高，國民黨洪孟楷這次拿下全台最高票，是支潛力股；民眾黨不分區“立委”2年後轉戰縣市長選舉，黃國昌已鎖定新北市長大位。2026新北市長恐上演綠白藍“電火球之女”、“魔鬼筋肉人”、“戰神”大戰。



中時新聞網報導，國民黨方面，新北市、台中市、彰化縣、雲林縣等多個縣市長都將屆滿，能否延續地方執政席次備受考驗，而國民黨著手調整地方經營布局，傳雲嘉南高屏等縣市黨部主委將全面撤換，黨主席朱立倫27日表示，過完年後讓公職人員能兼任各地方黨部主委，也要為弱勢地區未來縣市長選舉做準備。



值得注意的是，新北市長侯友宜角逐“總統”失利，埋下藍營保住下屆新北市長的變數，國民黨“八塊肌”“立委”洪孟楷被稱“魔鬼筋肉人”，這次一舉拿下15.8萬票、全台第1高票，2026接班新北市長呼聲頗高，另台北市副市長李四川也被點名。



台中市“立委”江啟臣預計將挑戰台中市長，國民黨不分區“立委”當選人柯志恩、謝龍介、張嘉郡，則是在高雄、台南、雲林參選的活棋。



綠營人士表示，新北市部分，目前看起來是“立委”蘇巧慧呼聲最高，這次“立委”選舉也獲得9萬8千多票三連霸，加上父親“電火球”蘇貞昌過去也曾當過台北縣長具有優勢，原本“立委”羅致政也是被看好的人選，但“立委”選舉落馬，未來還有變數，台北市、新北市都可能形成三腳督局面。



民眾黨8名不分區“立委”已有明確的責任區分工，而且民眾黨有“2年條款”，2026不分區“立委”轉戰地方選舉，初步規畫，黃國昌瞄準新北市，已設立服務處深耕，黃珊珊主戰場則在台北市，而張啟楷將戰嘉義市，另傳出林國成要深入艱困選區，參戰屏東縣長。地方上也同步進行“小草運動”，培養參選里長、議員人才。