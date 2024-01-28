中法：擴大人文交流　促進民心相通

法國民眾在巴黎舉行的豫園燈會上游覽。（來源：人民日報） 中評社北京1月28日電／今年是中法建交60周年暨中法文化旅遊年。60年來，中法始終堅持獨立自主的戰略抉擇，始終致力於通過互利合作實現共同發展、通過平等交流促進文明互鑒、通過多邊協調攜手應對全球性挑戰。在日前舉行的中法建交60周年招待會上，習近平主席發表視頻致辭強調，要以中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，擴大人文交流、促進民心相通。中法不斷拓展多領域人文交流，推動教育、文化、科研等合作取得新進展，促進兩國人民友好往來，為不同文明交流互鑒樹立新典範。



文明對話，推動相知相親



夜幕降臨，巴黎風情園內，60架大型燈組、2000餘盞彩燈同時亮起，造型各異的“龍”圖騰、《山海經》中的瑞獸奇珍，以及各式五彩斑斕的光影圖卷，共同構成了一個璀璨炫目的奇幻世界。這是國家級非物質文化遺產豫園燈會首次“出海”之旅，從2023年12月15日至2024年2月25日向公眾開放。



作為2024年中法精品人文交流活動之一，本次燈會主題為“山海有靈”，與“山海友鄰”諧音，寓意中法兩國即使相隔山海，始終友誼長存。巴黎風情園園長、路易威登集團秘書長馬克—安托萬·雅梅說，在古老的法國文化園林裡欣賞中國文化，令人心曠神怡。



“中法文化之春”藝術節已舉辦17屆，成為中法文化交流的重要平台。2023年，超過65個文化項目在中國20多個城市開展，涵蓋音樂、戲劇、電影以及沉浸式數字創作等領域的200多場交流活動，極大增進兩國民眾的友誼和對彼此文化的瞭解。



舉辦中法文明對話會、就巴黎聖母院修復和西安秦始皇陵兵馬俑保護簽署合作文件、合拍《北京人：人類最後的秘密》《三星堆 古老的城市》《海路六萬里》等人文歷史類紀錄片……古老文明的交流互鑒，為中法人民相知相親打開了大門。

