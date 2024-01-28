“我是遊客的遠方家人”

中評社北京1月28日電／據經濟日報報導，見到33歲的趙鬧金曼和27歲的趙沙金曼姐妹倆時，她們剛剛完成民宿管家普惠班的培訓。



“我們不僅學習了民宿的起源與發展、民宿管家職業特徵、食品安全、房屋清潔服務流程等基礎課程，還瞭解了手機攝影、社群運營、活動策劃課程等數字素養課程。此外，還接受了一些實用技能方面的培訓。”趙鬧金曼告訴記者。



趙鬧金曼和趙沙金曼姐妹倆在甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣冶力關鎮經營兩家店，一家是具有藏族風格的農家樂、一家是乾淨整潔的民宿。



“每到旅遊旺季時，我早上6點鐘起床，開始巡查民宿、安排廚房準備早餐；線上與即將入住的客人進行溝通、辦理退房、收拾房間、迎接客人……”趙鬧金曼說，她每天都會把客人的“大事小情”梳理一遍，生怕有遺漏。日常工作之餘，還要整理、分析民宿運營數據，控制運維成本。



“您昨晚休息得好嗎？”“早餐還合口嗎？”“還有什麼需要的嗎？”“一會兒想去哪兒轉轉？”在日常工作中，趙鬧金曼不會錯過每個和客人互動的好時機，交流間她會認真記錄下客人不經意吐露出的需求，並努力滿足他們。而遊客的點贊，則是趙鬧金曼一天快樂的源泉。



在做民宿之前，趙鬧金曼曾做過舞蹈演員、開過裝修公司。隨著當地大力發展文旅市場，她和家人也開始關注鄉村旅遊。2010年初，趙鬧金曼的父親承租了甘南藏族自治州臨潭縣冶力關鎮廟溝村的一處農房，購買了桌椅板櫈，布置了客房，開辦起了“誠信農家樂”。



“當時，為了經營農家樂，我們全家齊上陣，邊學習邊經營，有烹飪經驗的媽媽是主廚，爸爸負責燒火、打掃衛生等後勤工作，我則負責接待客人、點菜、洗碗和鋪床。”趙鬧金曼說，隨著當地鄉村旅遊業的發展，“誠信農家樂”的規模也不斷擴大。

