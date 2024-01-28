2024龍年“無春”不宜結婚？民政部回應了

民政部截圖（來源：央視新聞客戶端） 中評社北京1月28日電／據中央廣播電視總台央視新聞報導，春節將至，民間傳言“龍年無春，是寡婦年，不宜結婚”等說法，引起網友關注熱議。針對此類傳聞，近日有網友坐不住了，在民政部官網留言，建議民政部或其他部委聯合發文，引導居民不受迷信、傳言影響，龍年正常結婚。民政部社會事務司回應，對此將予以關注。



什麼是“寡婦年”呢？



“寡婦年”來自於“寡年”，“寡年”也被稱為“滑頭年”“無春年”“盲年”，即整個農曆年都沒有“立春”的年份。百姓將沒有“立春”的年份叫做“無春年”，又稱為“寡年”，後來有人又根據“寡”字，演繹出了“寡婦年”。



“無春年”是如何形成的？



“無春年”是如何形成的呢？中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧解釋說，我國古人將一年分為二十四個節氣，反映了地球在繞太陽運行軌道上的不同位置，而目前國際通用的公歷也是根據地球繞太陽公轉的規律制定的歷法，所以節氣在公歷中對應的日期基本固定，但在農曆中對應的日期卻非常不固定。這是因為農曆是以月相盈虧和太陽周年視運動兩個自然周期為依據制定的歷法，同時為了兼顧一年中寒暑季節變化，古人還採用設置閏月的方法，也就是很多人所熟知的“十九年七閏”。這樣，農曆年就有閏年和平年之分，閏年共13個月有384天左右，平年共12個月有354天左右。



春節是農曆的節日，它在公歷中的日期最早可在1月21日，最晚可在2月20日。由於立春在公歷中的日期是2月4日前後，因此隨著春節在公歷日期中的變化，農曆一整年中可能會出現兩個立春日，也可能一個立春日也沒有。



“無春年”很常見



所謂的“無春年”在我國農曆其實很常見，平均2至3年左右就會出現一次。比如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是“無春年”。



“無春年”跟吉凶禍福沒有關係



古人將“立春”與生育聯繫起來，春不立，則生殖不旺。“無春”，等於“無子”“無後”，而結婚最忌“無子”，所以在“無春年”結婚就會被視為不吉利。民間流傳“無春年不能結婚、雙春年結婚要二婚”的說法，專家表示，“寡婦年”不宜結婚的說法是荒唐的，是一種迷信的說法，沒有科學依據。“無春年”只是農曆與陽歷的巧合，有無立春只是由不同歷法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。