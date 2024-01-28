山西將建設10萬畝有機旱作示範區

臨汾市永和縣的旱作梯田。（來源：新華社） 中評社北京1月28日電／據新華社報導，糧食生產創歷史新高、提高高標準農田補助標準、培育“有機旱作·晉品”品牌……記者從山西省兩會中瞭解到，山西今年將繼續大力發展有機旱作農業，建設10萬畝有機旱作示範區，培育特優重點產業鏈和產業化龍頭企業。



基於山西少雨缺水的氣候特點，有機旱作是山西農業的一大傳統技術特色，也是發展潛力所在。近年來，山西省加快發展有機旱作農業。山西省政府工作報告稱，2023年山西糧食播種面積4741.4萬畝，產量295.6億斤，平均畝產623.5斤，均創歷史新高。記者瞭解到，2023年，建設有機旱作農業生產基地30萬畝、科研基地14個，制定發布山西有機旱作技術模式51項。



山西省農業農村廳數據顯示，山西已實施集蓄降水、土壤培肥、旱作節水等十項工程，58個脫貧縣全部建成省級有機旱作示範片。發布“有機旱作·晉品”團體標準30項，脫貧地區“兩品一標”達到1453個，培育優勢區域公用品牌10個。



在臨汾市永和縣的一條龍農機專業合作社聯合社裡，農機手們正在進行有機旱作農業的技術和安全培訓，為即將到來的春耕做準備。“我們推廣了玉米歸壟、果園覆草、高粱覆膜播種一體化和探墒播種等一系列技術，夯實穩糧保供基礎。”永和縣現代農業發展中心主任田華說，永和是典型的黃土高原梁峁殘垣溝壑區，永和梯田作為華北地區最大的旱作梯田區域，起到了積極的示範作用。



傳承發揚傳統耕作優勢，打好有機旱作牌。2024年，山西將擴大整縣、整區域高標準農田建設試點，加快大中型灌區節水改造和續建配套，新增和恢復水澆地60萬畝，提高高標準農田補助標準，大力實施農業生產“三品一標”提升行動，擴大“有機旱作·晉品”品牌影響力。



“長遠發展有機旱作農業，要聚焦有機旱作農業的生產技術、作物品種、產地保護、收儲運營等全產業鏈，推進品牌建設，提高影響力和競爭力。”山西省人大代表、山西巨鑫偉業農業科技開發有限公司副總經理白艶平說。