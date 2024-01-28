﻿孔繁毅籲打XBB疫苗防新冠

專家呼籲市民接種XBB疫苗防範新冠病毒。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，本港新冠個案再攀升，港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，新春將至，預計市民的社交活動增加，呼籲市民盡快接種新冠疫苗。政府已擴大XBB疫苗的優先接種組別，他說滅活疫苗與流行毒株相隔甚遠，抗體反應是兩倍甚至沒有，強烈建議過往接種滅活疫苗的人，盡快改為接種XBB疫苗。



孔繁毅昨日在一個電台節目表示，新冠個案回升，公營醫療設施壓力增加，以瑪麗醫院為例，傳染病病房有8成是新冠患者，社區感染數字也上升，主要是長者和長期病患者。臨床數據顯示，有已接種科興滅活疫苗三針至五針的人士，都是重症入院。



他說最新監測數據顯示，JN.1已成為最流行的新冠病毒株，而滅活疫苗一直是以原始病毒株作抗原，換言之，離開流行的Omicron、XBB或JN.1變異病毒株很遠。本港現已提供接種的XBB疫苗，現時已是最接近JN.1的疫苗，對JN.1也有足夠保護力、具有好的免疫反應。他建議接種科興等滅活疫苗的人，盡快接種XBB疫苗。



孔繁毅說，農曆新年人口流動，及有較多社交活動，流感數字可能再度攀升，呼籲市民盡早接種疫苗。



高危人士應避免前往人群密集的地方，外出時應盡量佩戴口罩。



衛生署表示，XBB疫苗第二階段接種安排已於本月18日展開，截至26日，已接種約6.6萬劑疫苗。本港現時供應的所有新冠疫苗，庫存足夠應對本年度的預期使用。



（來源：大公報）