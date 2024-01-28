駐舊金山總領事張建敏出席僑界新春招待會

（來源：駐舊金山總領事館網站） 中評社北京1月28日電／據中華人民共和國駐舊金山總領事館網站報導，1月26日晚，中國駐舊金山總領館舉辦“溫暖迎春·共慶中國年暨紀念中美建交45周年”僑界新春招待會，張建敏總領事偕夫人鄭心出席並致辭。領區各州僑胞、留學生和當地警局代表共600餘人參加了活動。



張建敏在致辭中表示，過去一年是中國經濟疫後復甦的關鍵一年。中國經濟在外部環境不確定性加劇的情況下依然取得了5.2%的中高速增長，為亞太和全球經濟增長發揮了重要作用，仍是全球增長的最大引擎。今年是新中國成立75周年，中國將堅持推進高水平對外開放，與全球共享中國式現代化帶來的新機遇，繼續成為拉動世界經濟增長的重要引擎。中國經濟長期向好的總趨勢不會改變。



張建敏指出，去年習近平主席和拜登總統成功舉行會晤，開辟了面向未來的“舊金山願景”，為實現中美關係健康、穩定、可持續發展指明了方向。中美建交45年來歷經風雨，雙邊關係總體向前發展，增進了兩國人民福祉，也促進了世界和平與繁榮。相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道。駐舊金山總領館願和領區各界共同努力，認真落實兩國元首重要共識，更好造福兩國和世界人民。



張建敏強調，近期台灣地區兩項選舉結果充分表明，“台獨”勢力並不能代表台灣主流民意，和平、發展與交流才是島內民心所向。“台獨”威脅兩岸同胞福祉，損害中華民族利益，破壞台海和平穩定，是走不通的絕路。駐舊金山總領館願同廣大海外僑胞、台灣同胞一道堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，推進中國統一大業。



當地僑界知名演員為僑胞們獻上了精彩的文藝節目。川劇《功夫變臉》技藝高超、手法神奇，粵劇《鄉音》唱腔優美、婉轉流暢，新疆歌曲《天山放歌》歡快悅耳、壯美雄渾，充分展現了中華文化的獨特魅力。招待會現場掌聲與歡呼不斷，來賓們暢談交流、品嘗美食、共敘友誼，氣氛喜慶熱烈。



總領館還向大家發放了2024年版《領區中國公民安全溫馨提醒》手册，提示近期各類安全注意事項，協助領區中國公民更加及時有效地獲得領事保護與協助。



