穩住影視劇帶來的消費熱

中評社北京1月28日電／據經濟日報報導，想讓影視劇持續帶動消費，需要不斷深耕文化土壤，打造高水準影視矩陣，吸引相關人才入駐，不斷推動城市影視文化產業向前向上發展。



電視劇《繁花》一開播，便迅速成為上海老百姓熱議的話題之一。這部上海原創、上海出品的電視劇在穩居收視率榜單前列的同時，更是引發城市文旅熱、消費熱。劇中美食排骨年糕、蝴蝶酥、上海泡飯等供不應求，和平飯店、黃河路等劇中地標也成了遊客熱門打卡點。



雖然《繁花》已經大結局，但其影響力依然不減。人們從對劇情的觀看和討論，延伸至現實中的打卡與消費。“繁花熱”讓冬日的上海展現出別樣熱情。



劇中同款雙線爆火



沒有一個上海人看完《繁花》不想吃排骨年糕和上海泡飯。各類上海古早美食成為粉絲打卡留念的目標，同款產品線上線下雙重爆單。美團外賣數據顯示，《繁花》開播以來，排骨年糕成為平台搜索頂流，搜索量暴漲937%、外賣訂單量周環比增長300%，泡飯外賣訂單量也暴漲150%。



旅遊方面，攜程數據顯示，自《繁花》開播以來，關鍵詞“上海”“跟著繁花游上海”在平台上的搜索熱度環比增長超20%，上海私家團、跟團游產品預訂單量分別環比增長75%、30%；在小紅書平台，有網友根據《繁花》製作了“繁花之上海逛吃攻略”，除了必定要打卡的黃河路、和平飯店、外灘27號外，還包括復興公園、淮海路等。跟隨這一攻略，遊客能感受劇中的“香樟墨綠，梧桐青黃”。



黃河路上，人來人往，霓虹閃爍，劇中“至真園”的原型苔聖園容光煥發，遊客齊聚一堂，拍照打卡、享用美食，好不熱鬧。苔聖園服務員介紹，《繁花》播出後，苔聖園每天接待量均達上限，目前年夜飯全部訂滿，近期暫停預約。在雲南南路，老字號鮮得來門店裡熙熙攘攘、人聲鼎沸，幾乎每位食客桌上都點著一份劇中同款——排骨年糕。作為上海老牌五星級酒店的和平飯店，除夕以及2024年情人節當晚價格高達2.28萬元的“英國繁花套房”，在第三方平台顯示已訂滿。在思南文學之家，“繁花盛開”市集吸引了不少遊客。人們穿梭在“夜東京”“國泰電影院”等多個劇中經典場景間，盛況空前。

