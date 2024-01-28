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中國海警依法驅離日非法進入釣魚島領海船只
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2024-01-28 10:40:53
圖為南昌艦參加中俄“海上聯合－2021”軍事演習。（來源：新華社）
中評社北京1月28日電／據央視網報導，“中國海警”微信公眾號今日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，1月27日，日“鶴丸”號漁船和數艘巡視船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。
甘羽表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動。我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。
（來源：央視網）
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