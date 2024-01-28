“打斜過馬路”　沙田周三試行

上圖：沙角街與逸泰街路口，將於下周三（31日）試行“對角行人過路處”。下圖：尖沙咀加拿分道與加連威老道交界的“對角行人過路處”，預計在年中推出。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月28日電／據大公報報導，日本澀穀站前可以“打斜行”的十字路口，是東京著名地標，香港很快都會有自己的對角行人過路處。運輸及物流局局長林世雄表示，全港首個對角行人過路處，下周三（31日）率先於沙田的沙角街與逸泰街路口試行，位於尖沙咀加拿分道與加連威老道交界的“對角行人過路處”，預計於今年中推出，屆時“大家就可以行短一點，又行快一點”。



林世雄昨日在網志表示，對角行人過路處的步行距離較傳統長，加上路口中心不能設置行人安全島，需要較長的行人綠燈才能讓行人安全橫過路口。香港的路口車流較為繁忙，局方需小心研究個別路口的特性，包括車流、人流、過路距離和所需時間等因素，確保設立對角行人過路處後，交通燈控制路口仍可維持足夠的車輛通行能力，避免對整體交通造成嚴重影響。



觀察數個月再檢討



他表示，運輸署觀察到尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，以及沙田沙角街與逸泰街交界的兩個十字路口，目前有不少行人“打斜”行到對角行人路。運輸署評估後認為，這兩個路口適合試行設立對角行人過路處。



新加設的對角行人過路處，會於燈控十字路口，劃上對角的行人過路黃色條紋，並加裝交通燈，行人可直接經路口中心，步行至對角行人路。林世雄稱，運輸署將觀察數個月，小心考慮行人及司機的意見，檢討成效，研究需否再改善設計，期望讓市民在安全情況下體驗“斜”行無忌的便捷。他重申，市民要謹記馬路如虎口，在橫過馬路時必須依照燈號，遵守交通規則。



（來源：大公報）