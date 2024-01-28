車厘子價格回落無礙水果市場走勢

中評社北京1月28日電／據經濟日報報導，車厘子價格短期快速跳水，主要是供給量快速增加導致的，進口車厘子密集到港，導致價格快速大幅回落；同時，與國產大櫻桃上市搶占春節前高端水果市場有關。



儘管車厘子價格大跌，其他高端水果價格仍總體穩定。受春節備貨需求拉動，預計多數果品價格將呈小幅上漲趨勢。



最近，車厘子價格持續下跌。北京新發地農產品批發市場統計數據顯示，車厘子2023年10月31日批發均價330元／公斤，12月31日降到120元／公斤，至2024年1月20日進一步降到73元／公斤。



“車厘子價格短期快速跳水，主要是供給量快速增加導致。”中國農業科學院農業信息研究所研究員趙俊曄告訴記者。



進口智利車厘子在我國的銷售旺季是每年12月份到次年2月份。在此之前的10月份、11月份，市場上銷售的車厘子進口量較少且以空運為主，運輸成本高，售價也高。進入12月份，海運車厘子大量到港，供給量快速提升，因海運成本較空運大幅降低，銷售價格快速下降。以2022／2023產季為例，2023年1月份是智利車厘子進口量最大的月份，進口量為24.0萬噸，占產季總進口量的66%。2022年12月份和2023年2月份，智利車厘子分別進口了5.4萬噸和5.8萬噸，分別占產季總進口量的14.8%和15.9%，其餘月份進口量占比總計僅為3.4%。根據此前智利水果出口商協會的預測，本季智利車厘子出貨高峰出現在2023年12月18日至24日，預計2024年1月份到貨最為集中，海運高峰期將持續到2月初，春節後開始減少。進口車厘子密集到港，導致價格快速大幅回落。後期隨著智利車厘子供應量不斷加大，價格仍有下行空間。



車厘子價格回落，還與國產大櫻桃上市搶占春節前高端水果市場相關。山東煙台、遼寧大連的國產暖棚大櫻桃近期少量上市，品質優，新鮮度高，為消費者購買新鮮大櫻桃提供了更多選擇。



儘管車厘子價格大跌，其他高端水果價格仍總體穩定，比如榴蓮價格堅挺。草莓因為前期低溫，價格在12月底和1月初顯著上漲，近期隨著上市量增加，價格已有所回落。



近期北京新發地農產品批發市場不少商戶反映，高端水果走量比往年偏少。“今年元旦到春節的時間較長，拉長了消費期和備貨期，使銷售節奏變慢。另外，電商平台水果銷售旺盛，也推動了價格下行。”趙俊曄說。

關於春節前水果價格走勢，趙俊曄表示，受春節備貨需求拉動，預計多數果品價格將呈小幅上漲趨勢。隨著國內經濟恢復向好，旅遊復甦加快，節前高端、品牌禮品水果消費仍有一定增長空間。預計春節前多數水果價格小幅上漲，後期水果市場以蘋果、柑橘、梨、香蕉等大宗品種為主，草莓、大櫻桃、榴蓮等特色水果和高價位水果為輔，總量充足，品種多樣。分品種看，西瓜、葡萄等供應量持續減少，推動價格上漲。蘋果庫存量和價格均處於歷史高位，春節前受客商備貨需求拉動，預計價格穩中略漲。梨品種豐富，可選擇性的多樣化利好消費持續增長，預計春節前價格繼續小幅上漲。不過，部分果品因供給顯著增加，上漲動力不足。