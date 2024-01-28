沈金：投資信心恢復　港股成交活躍

圖為2023年4月20日，美國紐約證券交易所屏幕上顯示股票指數信息。（來源：新華社） 中評社香港1月28日電／據大公報報導，連升三日漲逾千點的港股，昨日唞唞氣，作出可以接受的整固。恒指低開後雖曾有反升29點的時刻，但很快就被獲利回吐碾壓，尤以近日升幅大的股份，所受壓力亦較大。最低時，恒指棄守16000點關，見15888點，跌323點，收市報15952點，跌259點（1.6%），成交仍熾熱，達1316億元，較上日僅少4億元。交投保持暢旺，反映了短線客高高興興地回吐，與此同時，“遲來的買家”亦開開心心地承接。買賣各得其所，走勢正常。



現時，大市在上到16300點左右即受阻回順。這正好是本欄最早時預期的第一個阻力位。前日高點為16254點，昨日為16240點，均在該關口前止步。不過，我認為這一阻力威脅性並不大，下周好友重整旗鼓，升越料屬早晚之事。



何解呢？從每日成交額大增的事實可以知道，市場信心已經回來了。我講過，信心是投資的三大要素之一，其餘是資金和韌力。資金不虞匱乏，韌力可以培養，三大要素已發生質的變化，這是我頭牌看好後市的一個理由。



升浪初現 部署好時機



任何股市，正常發展都是波浪式行進的，即是不會直線上升，而是迂回前行，升到某一個高度，調整不可避免，衹有不斷消化回吐，才能保持中長期反復上升的勢態。港股現時正在營造今年第一季的上升勢頭，反復不足懼，韌力才可恃。今個回合若再整固，16500至16800點都是支持。本人亦認為到這一區間，是吸納的好機會。



其實，大市的上落升降是非常有章法的。昨日仍有一些逆市上升的股份，其一是一些“特強股”，其二是落後股，其三是大股東回購增持的股份。特強股以石油股為旗幟，中海油（00883）、中石油（00857）都是樣板。落後股應為本地銀行股及本地財團股。滙控（00005）、長實（01113）、中銀香港（02388）可以入選。至於大股東回購的股份，太古（00019）表現悅目，友邦（01299）也可上榜。

