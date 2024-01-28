A股上市公司近兩年回購金額逾1800億元

（來源：新華社） 中評社北京1月28日電／據新華社報導，中國上市公司協會公布的數據顯示，2022年至2023年間，A股1836家上市公司累計公告3484條回購預案，回購股份178.42億股，回購金額1821.89億元。



上市公司協會相關負責人表示，上市公司作為資本市場的基石，用真金白銀回購公司股票，向市場傳遞積極信息，引導市場預期，活躍市場投資，在維護市場平穩運行方面發揮積極作用。



協會統計顯示，近兩年1122家上市公司通過集中競價交易進行回購，回購股份占整體回購股數的68.73%，回購金額占整體回購金額的91.42%，以集中競價交易進行回購成為上市公司回購的主流。



據統計，A股上市公司2023年回購金額同比增加586.89億元，增長108.82%，其中2月份回購金額同比增長近30倍，12月份回購金額達到350.73億元，為2023年以來回購金額最高月份。



協會統計顯示，回購案例主要集中在製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業。製造業公司回購金額占比72.08%。信息傳輸、軟件和信息技術服務業2023年回購金額同比增加162.97億元，同比增長284.43%，為回購金額增速較高的行業。批發和零售業、采礦業上市公司回購也較為踴躍。



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