駐中信集團紀檢監察組嚴查“靠企吃企”問題

（來源：新華社） 中評社北京1月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，1月12日，中央紀委國家監委網站發布消息，中國中信集團有限公司監事會辦公室原主任徐翔涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受紀律審查和監察調查。



緊盯“關鍵少數”監督執紀，2023年以來，中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組聯合地方紀委監委立案查處多名集團總部職能部門及子公司“一把手”和領導班子成員嚴重違紀違法案件，以強有力的執紀辦案持續釋放嚴的信號。



著眼於加強對“一把手”和領導班子監督，駐中信集團紀檢監察組深化運用專題會商、日常溝通機制，與中信集團黨委同向發力，開展廉政談心談話，重點突出辦案舉措，以精準有力監督把“關鍵少數”管住用好。為貫徹落實《中共中央關於加強對“一把手”和領導班子監督的意見》，2023年4月，駐中信集團紀檢監察組與集團黨委專題研究分析對“一把手”和領導班子監督的做法成效，指出思想認識、履行監督責任、監督機制運行、監督工作進展等方面的不足，從強化政治紀律規矩意識、選好幹部配強班子、落實監督責任、強化制度執行等四方面提出具體監督建議，著力破解“一把手”和領導班子監督難題。



注重關口前移，抓早抓小。駐中信集團紀檢監察組通過列席各類專題會議，現場監督重點子公司黨委會，審閱黨委會紀要等，跟進瞭解黨建工作和業務運行情況，尤其是“一把手”思想、工作、作風狀況。同時，該紀檢監察組組長帶頭與集團職能部門和子公司“一把手”開展監督談話和任前廉政談話，對政治站位不高、幹事狀態不佳和有異常跡象的，及時提醒糾正。2023年以來，駐中信集團紀檢監察組列席集團各類會議70餘次，列席中信銀行、中信證券等重點子公司黨委會並審閱黨委會紀要200餘份，梳理問題29個，談話20餘人。



加大案件查處力度。2023年，該組嚴肅查處中信正業控股集團有限公司原黨委書記、董事長柳明，中信建投證券股份有限公司原黨委副書記、總經理李格平，新力能源開發有限公司原黨委副書記、總裁韓傑等“一把手”，深刻剖析暴露出的問題和薄弱環節，揭示“一把手”擅權妄為的特徵和具體表現，提出系統糾治的建議。配合中信集團黨委先後兩次召開警示教育大會，點名通報“一把手”違紀違法典型案例，就吸取案件教訓、嚴肅黨風黨紀提出明確要求。選取8名違紀違法人員的懺悔書編印成册，發給各級領導班子每一名成員。

